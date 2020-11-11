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蘋果MacBook新品上陣 3C達人：最大亮點是低耗電

中央社 / 台北11日電
蘋果公司今天舉行今年第3場線上秋季發表會，推出搭載自主研發晶片M1的MacBook Air。 美聯社
蘋果公司今天舉行今年第3場線上秋季發表會，推出搭載自主研發晶片M1的MacBook Air。 美聯社

蘋果公司（Apple Inc）今天推出搭載自家設計處理器M1晶片的3款Mac系列電腦，3C達人點評，最大亮點就是低耗電，且效能也提升，而親民售價加上能與iPhone APP共用等特色，都有助於打開銷量。

蘋果公司今天舉行今年第3場線上秋季發表會，推出搭載自主研發晶片M1的MacBook Air、MacBook Pro及Mac mini，外界也解讀，蘋果開始擺脫對英特爾（Intel）晶片的依賴。

蘋果指出，M1晶片採用5奈米製程打造，可提供最快達3.5倍的CPU效能、最快達6倍的繪圖處理器（GPU）效能，以及最快達15倍的機器學習速度，還有比以往Mac更長達2倍的電池續航力。

3C達人Tim哥表示，搭載M1晶片的MacBook產品最大亮點就是「低耗電」，舉例來說，全新MacBook Pro無線上網時間最長可達17小時，影片播放時間可達20小時，「對消費者來說應該會相當有感」，可以一整天不用充電，而且操控反映的速度數倍提升，未來剪輯4K影片會更有效率，效能提升也會令人有感。

值得注意的是，蘋果一口氣更新MacBook 3個產品線，主打新的M1晶片，價格也相對親民，Tim哥看好有助於打開銷量。

根據蘋果台灣官網，13吋MacBook Air售價新台幣30900元起，13吋MacBook Pro售價39900元起，Macmini售價21900元起。但目前3款新產品皆暫未發售。

而iPhone和iPad app現在也能直接在Mac上執行，Tim哥表示，過去用戶一直希望iOS和Mac OS之間的APP能夠融合在一起，現在透過新功能，用戶使用APP的方便性將大大提升，iPhone和MacBook也可以彼此拉抬用戶對蘋果產品滲透率，更有助於壯大用戶規模。

MacBook 蘋果 MacBook Pro

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