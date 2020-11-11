發表會上沒說…換上Arm架構處理器的Mac 仍有不少使用限制

蘋果終於在稍早揭曉第一款應用在Mac機種的Apple Silicon處理器M1，以及首波採用M1處理器的新款MacBook Air、Mac Mini，以及新款13.3吋MacBook Pro，但依然有些並未具體說明的細節。

為什麼先推出MacBook Air、Mac Mini與13.3吋MacBook Pro？

蘋果選擇先將M1處理器用於新款MacBook Air、Mac Mini與13.3吋MacBook Pro，筆者認為最簡單的推測就是這幾款Mac機種相對較多人使用，同時對應效能需求相對也較低。

尤其過去MacBook Air原本就是定位輕量工作使用需求打造，在12吋MacBook停產之後，MacBook Air更成為蘋果筆電入門選擇。而Mac Mini過去也是主打簡單的桌機使用模式，13.3吋的MacBook Pro雖然定位在提供一定效能表現，但主要還是針對更高攜帶輕便性打造，因此都能藉由M1處理器對應效能滿足實際使用需求。

另一方面，此次更新機種價格相對容易讓人接受，加上趕在12月之前進入市場銷售，蘋果也能藉由年底聖誕節購物潮吸引更多人購買使用。

依照蘋果計畫透過兩年時間讓Mac機種漸漸過渡至Arm架構設計，從入門機種開始吸引市場更換，並且讓進階使用Mac機種的創作者等用戶有更多時間準備，同時蘋果也能有更充裕時間打造更進階的Mac機種。

並未更新採用Intel處理器的新款Mac機種？

在此次更新中，蘋果並未連帶更新採用Intel處理器的Mac系列機種，或許是為了讓關注焦點集中在換上M1處理器的新機，後續才會更新諸如16吋MacBook Pro，以及包含iMac系列、Mac Pro在內產品。

而從蘋果規劃來看，預期未來繼續採用Intel處理器的Mac機種，在外型等設計上不會有太大改變，若新款Mac機種在設計上會有明顯不同，必然會先應用在搭載Apple Silicon處理器的新機。

Arm架構設計並非十足完美

蘋果在發表會上強調相比Intel處理器，採Arm架構設計的Apple Silicon處理器M1，無論在CPU、GPU效能都有顯著表現，甚至在相同瓦數電力使用下有更高效能輸出，或是以一半以下電力達成相同運算效果，但依然有其限制。

例如在採用記憶體共用資源設計之下，但M1處理器顯然還是受到Arm指令集限制，因此最多僅能採用16GB記憶體配置，若使用者希望能處理更複雜3D立體圖像，或是龐大資料處理量，可能就會讓記憶體資源顯得吃緊。

但此部份或許要看蘋果在處理器架構上如何調整，例如iOS裝置僅採用較少記憶體設計，卻能支撐多工運作，以及複雜3D圖像處理等需求，或許在換上M1處理器的Mac機種裡，蘋果也有其特殊設計方案，讓新款Mac機種能順利對應複雜資料運算。

另外，蘋果在此次證實換上Arm架構設計的新款Mac機種支援Thunderbolt 4與USB 4.0，但無論是新款MacBook Air、Mac Mini，或是13.3吋MacBook Pro，都僅搭載兩組Thunderbolt 4與USB 4.0連接埠，同時只支援輸出單組最高可達6K解析度的螢幕，無法像Intel處理器可對應兩組4K解析度螢幕輸出。

而最多僅提供2組Thunderbolt 4與USB 4.0連接埠，則可能是與Arm架構有關，最多僅能對應兩組Thunderbolt 4與USB 4.0設計。

與AMD未來合作模式仍不確定

由於16吋MacBook Pro、iMac與Mac Pro機種均額外搭載獨立顯示卡，藉此增加其效能表現。但在換上Arm架構設計的M1處理器之後，蘋果未來將以本身GPU應用發展為主，或是會繼續維持與AMD合作，甚至恢復與NVIDIA合作顯示卡，目前都還無法確認。

軟體相容依然是最大問題

即便蘋果已經提供Universal、Rosetta 2，以及Catalyst等工具，讓開發者能將本身開發App分別輸出成支援Arm架構，以及x86架構版本，或是藉由轉譯方式讓既有App相容Arm架構運作，另外也能將iOS平台App移植到Mac機種使用，依然還是有無法保證完全相容情況。

另一方面，開發者是否有意願將App帶到Mac機種使用，除了考量可用性之外，還可能包含市場考量，例如Google、Facebook等業者目前顯然還沒有意願將旗下服務，以App形式帶進macOS平台。

不過，若蘋果能進一步串接行動裝置與筆電使用模式，讓兩者互動更為無縫的話，勢必能推動更多App廣泛發展，並且創造不同應用可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》