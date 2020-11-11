快訊

無情擊潰亞美尼亞...高加索的「無人機大戰」

蘋果新品登場！新款MacBook換上M1處理器 Mac Mini售價21300元起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

發表會上沒說…換上Arm架構處理器的Mac 仍有不少使用限制

聯合新聞網 / 楊又肇
▲13.3吋新款MacBook Pro
▲13.3吋新款MacBook Pro

蘋果終於在稍早揭曉第一款應用在Mac機種的Apple Silicon處理器M1，以及首波採用M1處理器的新款MacBook Air、Mac Mini，以及新款13.3吋MacBook Pro，但依然有些並未具體說明的細節。

為什麼先推出MacBook Air、Mac Mini與13.3吋MacBook Pro？

蘋果選擇先將M1處理器用於新款MacBook Air、Mac Mini與13.3吋MacBook Pro，筆者認為最簡單的推測就是這幾款Mac機種相對較多人使用，同時對應效能需求相對也較低。

尤其過去MacBook Air原本就是定位輕量工作使用需求打造，在12吋MacBook停產之後，MacBook Air更成為蘋果筆電入門選擇。而Mac Mini過去也是主打簡單的桌機使用模式，13.3吋的MacBook Pro雖然定位在提供一定效能表現，但主要還是針對更高攜帶輕便性打造，因此都能藉由M1處理器對應效能滿足實際使用需求。

另一方面，此次更新機種價格相對容易讓人接受，加上趕在12月之前進入市場銷售，蘋果也能藉由年底聖誕節購物潮吸引更多人購買使用。

依照蘋果計畫透過兩年時間讓Mac機種漸漸過渡至Arm架構設計，從入門機種開始吸引市場更換，並且讓進階使用Mac機種的創作者等用戶有更多時間準備，同時蘋果也能有更充裕時間打造更進階的Mac機種。

並未更新採用Intel處理器的新款Mac機種？

在此次更新中，蘋果並未連帶更新採用Intel處理器的Mac系列機種，或許是為了讓關注焦點集中在換上M1處理器的新機，後續才會更新諸如16吋MacBook Pro，以及包含iMac系列、Mac Pro在內產品。

而從蘋果規劃來看，預期未來繼續採用Intel處理器的Mac機種，在外型等設計上不會有太大改變，若新款Mac機種在設計上會有明顯不同，必然會先應用在搭載Apple Silicon處理器的新機。

Arm架構設計並非十足完美

蘋果在發表會上強調相比Intel處理器，採Arm架構設計的Apple Silicon處理器M1，無論在CPU、GPU效能都有顯著表現，甚至在相同瓦數電力使用下有更高效能輸出，或是以一半以下電力達成相同運算效果，但依然有其限制。

例如在採用記憶體共用資源設計之下，但M1處理器顯然還是受到Arm指令集限制，因此最多僅能採用16GB記憶體配置，若使用者希望能處理更複雜3D立體圖像，或是龐大資料處理量，可能就會讓記憶體資源顯得吃緊。

但此部份或許要看蘋果在處理器架構上如何調整，例如iOS裝置僅採用較少記憶體設計，卻能支撐多工運作，以及複雜3D圖像處理等需求，或許在換上M1處理器的Mac機種裡，蘋果也有其特殊設計方案，讓新款Mac機種能順利對應複雜資料運算。

另外，蘋果在此次證實換上Arm架構設計的新款Mac機種支援Thunderbolt 4與USB 4.0，但無論是新款MacBook Air、Mac Mini，或是13.3吋MacBook Pro，都僅搭載兩組Thunderbolt 4與USB 4.0連接埠，同時只支援輸出單組最高可達6K解析度的螢幕，無法像Intel處理器可對應兩組4K解析度螢幕輸出。

而最多僅提供2組Thunderbolt 4與USB 4.0連接埠，則可能是與Arm架構有關，最多僅能對應兩組Thunderbolt 4與USB 4.0設計。

與AMD未來合作模式仍不確定

由於16吋MacBook Pro、iMac與Mac Pro機種均額外搭載獨立顯示卡，藉此增加其效能表現。但在換上Arm架構設計的M1處理器之後，蘋果未來將以本身GPU應用發展為主，或是會繼續維持與AMD合作，甚至恢復與NVIDIA合作顯示卡，目前都還無法確認。

軟體相容依然是最大問題

即便蘋果已經提供Universal、Rosetta 2，以及Catalyst等工具，讓開發者能將本身開發App分別輸出成支援Arm架構，以及x86架構版本，或是藉由轉譯方式讓既有App相容Arm架構運作，另外也能將iOS平台App移植到Mac機種使用，依然還是有無法保證完全相容情況。

另一方面，開發者是否有意願將App帶到Mac機種使用，除了考量可用性之外，還可能包含市場考量，例如Google、Facebook等業者目前顯然還沒有意願將旗下服務，以App形式帶進macOS平台。

不過，若蘋果能進一步串接行動裝置與筆電使用模式，讓兩者互動更為無縫的話，勢必能推動更多App廣泛發展，並且創造不同應用可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Arm MacBook Apple Silicon

延伸閱讀

首款用於Mac的Apple Silicon「M1處理器」 每瓦效能更勝intel

蘋果新品登場！新款MacBook換上M1處理器 Mac Mini售價21300元起

Google、Facebook等iOS App 仍未準備對應Mac裝置使用

為了Arm架構Mac做準備 部分iOS平台App已標示支援Mac使用

相關新聞

蘋果新品登場！新款MacBook換上M1處理器 Mac Mini售價21300元起

此次說明第一款應用在Mac機種的Apple Silicon處理器M1之後，蘋果也接連宣布推出新款採用M1處理器的13.3吋MacBook Air，以及新款Mac Mini，另外也如市場傳聞宣布換上M1處理器的新款13.3吋MacBook Pro。

發表會上沒說…換上Arm架構處理器的Mac 仍有不少使用限制

蘋果終於在稍早揭曉第一款應用在Mac機種的Apple Silicon處理器M1，以及首波採用M1處理器的新款MacBook Air、Mac Mini，以及新款13.3吋MacBook Pro，但依然有些並未具體說明的細節。

蘋果搭載自家晶片的Mac今晚亮相 重新點燃PC晶片大戰？

蘋果公司10日預期將發表採用自家處理器晶片的新款Mac電腦，市場認為，這可能再度引發PC晶片大戰，而高通等業者將受惠。

首款用於Mac的Apple Silicon「M1處理器」 每瓦效能更勝intel

此次發表會上，蘋果確認第一款用於Mac裝置的Apple Silicon處理器，將會以M1作為正式名稱。

為了Arm架構Mac做準備 部分iOS平台App已標示支援Mac使用

在美國西岸時間11月10日上午10點 (台灣時間11月11日凌晨2點)即將展開發表活動前，不少原本已經在App Store上架的App內容，目前也均悄悄地加入支援macOS 11 Big Sur以上版本，顯然蘋果接下來預計公佈新品確實就是Mac系列機種，同時預期包含即將在年底前正式推出、換上Arm架構Apple Silicon處理器設計的新款MacBook Pro，以及新款MacBook Air。

Sony啟用全新Airpeak品牌進軍空拍機市場 呼應「3R」發展目標

呼應今年在CEATEC 2020說明以「真實 (Reality)」、「即時 (Real Time)」及「遠距 (Remote)」形成的「3R」作為全新挑戰目標，Sony稍早宣布推出全新Airpeak品牌，將為影音內容創作者打造專業空拍機產品。

美國FDA批准Apple Watch App遠離「惡夢」 可用於治療創傷後壓力症候群

美國食品與藥物管理局稍早批准一款名為NightWare的watchOS App，讓罹患創傷後壓力症候群 (Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD，又稱創傷後遺症)的患者，能藉由Apple Watch協助從做惡夢的狀態中喚醒，以利維持睡眠品質。

Razer配合Xbox Series X、S 推出Kaira系列遊戲耳機

趁著微軟新款次世代遊戲主機Xbox Series X、Xbox Series S即將上市，Razer宣布推出Kaira與Kaira Pro兩款遊戲耳機，標榜採用Xbox無線連接技術，讓無線耳機聲音傳輸延遲更低。

Razer推出旗下首款符合Intel EVO設計的「工作筆電」

相較先前推出的筆電產品幾乎是針對遊戲需求打造 (部分大尺寸機種額外針對創作者需求打造)，Razer此次推出的Razer Book 13則是以Intel EVO形式設計，並且鎖定一般工作、生活使用需求。

蘋果以Arm架構打造的Apple Silicon處理器 有可能導入Cortex-A78C CPU設計

在蘋果即將於美國西岸時間11月10日上午10點揭曉預期換上Arm架構處理器的新款Mac機種前，Arm宣布推出全新Cortex-A78C CPU設計，藉此推動運算效能更高的筆電產品，似乎也令人猜測蘋果以Arm架構打造的Apple Silicon處理器，是否就是採用此CPU設計。

DJI揭曉第二代輕盈的空拍機Mavic Mini 2 終於加入支援拍攝4K影片

去年宣布推出重量低於249公克、低於需要實名登記規定重量的Mavic Mini，DJI稍早宣布推出後繼產品Mavic Mini 2，自然是以前一款機種功能進行強化。

微軟Surface Laptop Go在台推出 建議售價17788元起跳

日前揭曉的Surface Laptop Go，今日 (11/5)由台灣微軟宣布在台上市消息，預期將以新台幣1萬7788元起跳價格銷售。

熱門新聞

安卓用戶改買iPhone 12 他列兩邊優缺點網狂讚：中肯！

iPhone 12 Pro續缺貨 電信商：建議升級Max

5G首度超殺參戰！台灣之星「雙11一日限定資費」限量8萬門

藍牙追蹤器AirTags傳曝光 皮革採iPhone 12保護套鞍棕色

蘋果特別活動 發表搭載自研M1晶片Mac系列筆電

蘋果新品登場！新款MacBook換上M1處理器 Mac Mini售價21300元起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。