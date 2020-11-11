蘋果新品登場！新款MacBook換上M1處理器 Mac Mini售價21300元起

此次說明第一款應用在Mac機種的Apple Silicon處理器M1之後，蘋果也接連宣布推出新款採用M1處理器的13.3吋MacBook Air，以及新款Mac Mini，另外也如市場傳聞宣布換上M1處理器的新款13.3吋MacBook Pro。

三款均換上M1處理器的新機，實際上在外觀設計並沒有太大改變，但僅有新款MacBook Air改為無風扇設計，包含新款Mac Mini與MacBook Pro則依然需要搭配散熱風扇設計，藉此降低機身內部溫度，讓運作效能維持穩定。

新款MacBook Air

在新款MacBook Air部分，依舊採用支援P3廣色域的13.3吋螢幕，並且區分太空灰、金色與銀色三款配色，記憶體最高可配置16GB規格，SSD儲存容量最高則可達2TB。相比市面新款筆電搭載處理器，蘋果標榜新款MacBook Air的CPU執行效能最高提升3.5倍，GPU則提升5倍，機器學習應用的人工智慧運算則提升9倍以上，電池續航表現最高可達18小時。

▲新款MacBook Air

▲新款MacBook Air

▲新款採用M1處理器的13.3吋MacBook Air

新款Mac Mini

而新款Mac Mini會在此時推出並不算意外，畢竟今年在WWDC 2020開發者活動期間，蘋果就已經宣布向開發者提供換上A12Z Bionic處理器的Mac Mini作為開發測試工具。因此這次宣布推出新款Mac Mini自然也換上M1處理器，至於CPU、GPU效能則分別帶來3倍及6倍效能提升幅度，甚至在機器學習應用效率更達15倍以上。

不過，或許是因為仍有額外散熱需求，因此換上款M1處理器的新款Mac Mini依然需要透過內部風扇系統協助散熱，而最高可對應6K解析度影像輸出。

▲新款Mac Mini

▲新款Mac Mini背面連接埠設計

▲依然需要風扇輔助散熱

▲新款Mac Mini特色

新款13.3吋MacBook Pro

至於此次同步更新的新款MacBook Pro，同樣也換上M1處理器，外型也沒有明顯改變，一樣維持搭載Touch Bar介面，相比先前機種約帶來2.8倍CPU效能提升，以及在GPU提供5倍效能表現，而機器學習的人工智慧智慧應用則可提升11倍，另外電池續航表現最長可對應20小時，並且支援Thunderbolt 4與USB 4.0連接埠。

▲13.3吋新款MacBook Pro

▲新款13.3吋MacBook Pro機種依然維持原本設計

▲同樣需要透過風扇進行散熱

▲此次更新換上M1處理器的新款13.3吋MacBook Pro

建議售價部分，新款MacBook Air將會以999美元、新台幣30900元起跳價格銷售，而新款Mac Mini則是以699美元、新台幣21990元起跳價格銷售，至於新款13.3吋MacBook Pro建議售價為1299美元、新台幣39900元起跳。

若是學生或教職身分的話，則可額外以教育版售價申請購買，新款MacBook Air將會以899美元、新台幣27800元起跳價格銷售，而新款Mac Mini則是以679美元、新台幣21300元起跳價格銷售，至於新款13.3吋MacBook Pro建議售價為1199美元、新台幣36800元起跳。

所有換上M1處理器機種都可從即日開放預購，預計會在下週間陸續推出，但台灣地區由於需要通過電磁檢測，因此暫時還不確定實際上市時間。

▲此次更新換上M1處理器的新款Mac機種

▲新包裝同樣採用環保素材等設計

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》