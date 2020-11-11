首款用於Mac的Apple Silicon「M1處理器」 每瓦效能更勝intel

此次發表會上，蘋果確認第一款用於Mac裝置的Apple Silicon處理器，將會以M1作為正式名稱。

在細節部分，除了同樣以台積電5nm製程打造，蘋果更說明在M1內放入160億組電晶體，並且採用4組高效能核心與4組節能核心構成「4+4」CPU架構。

▲第一款對應Mac機種使用的Apple Silicon處理器，將以M1為稱

其中，4組高效能核心搭載192KB指令快取與128KB資料快取，並且共用總計12MB的L2快取，而4組節能核心則搭載128KB指令快取與64KB資料快取，而共用L2快取則是4MB，同時蘋果更強調M1具備目前最佳每瓦效能的CPU執行表現，相較目前Intel最新筆電處理器，M1約在10W電力對應2倍效能表現，在相同效能表現則僅需約四分之一電力，每瓦效能更有3倍以上提升。

▲搭載4組高效能CPU

▲搭載4組節能CPU設計

至於在GPU部分，則是採8核心設計，其中包含128組執行單元，最高對應24576組同時執行緒，總計對應2.6TFLOP顯示效能，分別對應每秒可達82 gigatextels紋理填充率，以及每秒可處理410億畫素能力。

相較目前Intel新款筆電處理器，蘋果也強調M1搭載的GPU在10W電力帶來2倍以上顯示效能，同在相同效能表現也僅需花費約三分之一電力，意味相比現有處理器設計，M1將能以更低電力達成相同效能，並且在相同電力運作下發揮更高效能。

▲GPU採8核設計

同時，蘋果也說明在M1內導入的16核心NPU設計，搭配GPU加速的人工智慧運作效能，約可達每秒11兆次運算，將可讓新款Mac對應更具效率運算表現，同時也能對應更高執行效能。

▲配合16核設計的NPU與8核GPU加速運作，讓搭載M1處理器的新款Mac能有更高人工智慧運算效率

而在其他部分，蘋果也強調M1採用記憶體共用設計，意味將CPU、GPU等重要元件整合在相同晶片內，將可依照運算使用需求動態調度系統記憶體資源，不像傳統設計必須針對不同運算元件配置必要記憶體，藉此降低資料封包在不同運算元件傳輸交換比例，藉此加快整體運算效率。

▲M1採用共用記憶體架構設計，讓CPU、GPU、NPU等運算元件能使用相同記憶體資源

針對資料運算部分，蘋果也說明採用安全加密設計，讓系統開機、執行App，或是資料運算使用期間都能確保隱私安全。

另外，M1也確定支援Thunderbolt 4與USB 4.0，針對多媒體內容也搭載獨立編解碼引擎，並且搭載進階影像訊號處理器，讓視訊鏡頭能對應更清晰影像表現，同時也能提供人臉追蹤對焦，或是配合人工智慧技術應用臉部特效等應用功能。

配合預計在11月12日釋出正式版本更新的macOS 11 Big Sur，蘋果表示M1處理器將能讓操作反應提升1.9倍，而藉由先前推行的Catalyst項目，以及先前提供的Universal、Rosetta 2等工具輔助，將可讓開發者將更多App帶到Arm架構設計環境，並且能讓既有App對應新款Mac裝置使用，蘋果更表示旗下App均已對應Arm架構設計的M1處理器使用。

▲macOS 11 Big Sur標榜能讓搭載M1處理器的Mac對應更快執行效率與更高運算效能表現

▲蘋果提供Universal、Rosetta 2與Catalyst協助開發者將更多App移轉到Mac，或是對應Arm架構硬體環境

▲蘋果旗下App均已轉換支援Arm架構設計的Mac使用

M1處理器將率先應用在此次更新的13.3吋MacBook Air、同為13.3吋的新款MacBook Pro，另外更宣布推出同樣換上M1處理器的新款Mac Mini。

▲M1所有特色

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》