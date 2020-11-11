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導入APU設計 聯發科公布新款Chromebook處理器MT8192C、MT8195C細節

聯合新聞網 / 楊又肇

針對日前預告以7nm製程打造、整合APU設計，將於今年底推出的MT8192C處理器，以及計畫在明年推出以6nm製程打造的MT8195C處理器，聯發科在此次財報說明時說了具體細節說明。

其中，兩款處理器依然是針對Chromebook產品打造，分別鎖定主流與高階機種效能需求，同樣可對應輕薄，以及螢幕翻轉、折疊，或是可拆卸使用形式設計，並且對應長時間電力續航表現。儲存部分則搭載UFS 2.1，並且對應PCI-Express Gen 3和USB 3.2 Gen 1規格，螢幕最高支援4K 60Hz，或是Full HD+ 120Hz顯示規格。

MT8195C處理器採用四組Arm Cortex-A78 CPU，搭配四組Cortex-A55 CPU組合，另外則採用Mali G57 GPU，支援四通道LPDDR4X 2133MHz記憶體模組，以及最高對應三台顯示器同時輸出使用模式。而MT8192C處理器採用四組Arm Cortex-A76 CPU，搭配四組Cortex-A55 CPU組合，同樣採用Mali G57 GPU，支援四通道LPDDR4X 2133MHz記憶體模組，但最高僅對應兩台顯示器同時輸出使用模式。

而這兩款處理器均導入APU設計，不過，MT8195C處理器採用APU 3.0設計，而MT8192C處理器則採用APU 2.0設計。透過協同處理方式加快語音識別、圖像識別等應用，讓使用者能更方便透過聲控或手勢方式操作Chromebook，另外也搭載獨立音訊數位訊號處理器，支援超低功耗運作的語音即時喚醒 (Voice on Wake)功能，聲音輸出部分也對應杜比7.1聲道與AV1硬體影片解碼播放能力。

在其他部分也支援最高8000萬畫素、四合一畫素合併的鏡頭，或是對應單組3200萬畫素鏡頭，以及1600萬畫素+1600萬畫素設計的雙鏡頭組合，另外也支援HDR影像處理，以及硬體運算等級的景深處理能力，藉此強化Chromebook的視訊鏡頭應用效果。

依照聯發科說明，搭載MT8192C處理器的Chromebook預計在2021年第二季上市，而採用MT8195C處理器的Chromebook、智慧顯示器，以及平板電腦等裝置，則會在後續陸續推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控 Chromebook 聯發科

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