美國FDA批准Apple Watch App遠離「惡夢」 可用於治療創傷後壓力症候群

美國食品與藥物管理局稍早批准一款名為NightWare的watchOS App，讓罹患創傷後壓力症候群 (Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD，又稱創傷後遺症)的患者，能藉由Apple Watch協助從做惡夢的狀態中喚醒，以利維持睡眠品質。

由於罹患創傷後壓力症候群的患者，通常會在後續生活睡夢中一再重複經歷情感、戰爭、交通事故等創傷事件的感受，造成睡眠品質長時間不佳，導致精神狀態也連帶受影響，甚至可能產生失眠情況。

因此，配合Apple Watch使用的NightWare，標榜能藉由Apple Watch感知做夢時的心率變化，以及透過識別使用者睡眠時的手部動作，進而判斷使用者是否處於做惡夢狀態，並且透過震動方式喚醒使用者。

而此項App依然需要配合醫師指示給予的藥物治療，並非只是透過App本身即可改善創傷後壓力症候群所造成影響，單以NightWare App配合Apple Watch使用，依然無法改善創傷後壓力症候群造成影響，由於標榜改善創傷後壓力症候群產生影響，因此App內容仍須通過美國食品與藥物管理局批准使用。

在此之前，蘋果已經在Apple Watch加入睡眠偵測，以及更細膩的心率量測功能，甚至也能繪製心電圖等內容，加上提供意外跌落偵測，以及此次標榜可自動識別使用者市府是否處於做惡夢情況，顯然Apple Watch，能有更多元貼身應用可能性。

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