快訊

美股大漲 千億美元富豪俱樂部「破紀錄首見5大亨」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Sony啟用全新Airpeak品牌進軍空拍機市場 呼應「3R」發展目標

聯合新聞網 / 楊又肇

呼應今年在CEATEC 2020說明以「真實 (Reality)」、「即時 (Real Time)」及「遠距 (Remote)」形成的「3R」作為全新挑戰目標，Sony稍早宣布推出全新Airpeak品牌，將為影音內容創作者打造專業空拍機產品。

相比在2015年與ZMP合資成立的無人機與自駕技術公司Aerosense，主要是針對企業及專業領域需求打造解決方案，跟此次成立的Airpeak鎖定影音內容創作需求明顯不同。

而Sony期望藉由Airpeak品牌推動全新娛樂發展，並且透過無人機技術針對各類環境使用需求，提供最高等級的安全可靠使用表現。首波產品預計會在明年春季正式亮相，沒意外應該就是一款對應拍攝使用的空拍機，同時Sony也表示將會著手尋找適合的合作對象。

不過，目前市場已經有不少相同或類似產品競爭對手，雖然Sony本身有相當豐富的影音產業連接，同時也能搭配旗下影音技術產品發揮更大應用效益，但畢竟諸如DJI旗下空拍機已經在市場有相當廣泛應用，同時也吸引不少消費者使用，因此Sony要如何藉由Airpeak品牌投入此塊市場發展，顯然也會引起不少人關注。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

空拍機 品牌 Sony

延伸閱讀

DualSense控制手把的黑色面板可輕鬆拆卸 未來或許由Sony等業者推出更換配件

無畏Sony、微軟新機壓境 任天堂調升Nintendo Switch系列機種估計銷量

無畏Sony、微軟新機壓境！任天堂調升Switch系列機種估計銷量

空拍機超過250公克須註冊 網購卻未加註提醒警語

相關新聞

為了Arm架構Mac做準備 部分iOS平台App已標示支援Mac使用

在美國西岸時間11月10日上午10點 (台灣時間11月11日凌晨2點)即將展開發表活動前，不少原本已經在App Store上架的App內容，目前也均悄悄地加入支援macOS 11 Big Sur以上版本，顯然蘋果接下來預計公佈新品確實就是Mac系列機種，同時預期包含即將在年底前正式推出、換上Arm架構Apple Silicon處理器設計的新款MacBook Pro，以及新款MacBook Air。

Sony啟用全新Airpeak品牌進軍空拍機市場 呼應「3R」發展目標

呼應今年在CEATEC 2020說明以「真實 (Reality)」、「即時 (Real Time)」及「遠距 (Remote)」形成的「3R」作為全新挑戰目標，Sony稍早宣布推出全新Airpeak品牌，將為影音內容創作者打造專業空拍機產品。

美國FDA批准Apple Watch App遠離「惡夢」 可用於治療創傷後壓力症候群

美國食品與藥物管理局稍早批准一款名為NightWare的watchOS App，讓罹患創傷後壓力症候群 (Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD，又稱創傷後遺症)的患者，能藉由Apple Watch協助從做惡夢的狀態中喚醒，以利維持睡眠品質。

Razer配合Xbox Series X、S 推出Kaira系列遊戲耳機

趁著微軟新款次世代遊戲主機Xbox Series X、Xbox Series S即將上市，Razer宣布推出Kaira與Kaira Pro兩款遊戲耳機，標榜採用Xbox無線連接技術，讓無線耳機聲音傳輸延遲更低。

Razer推出旗下首款符合Intel EVO設計的「工作筆電」

相較先前推出的筆電產品幾乎是針對遊戲需求打造 (部分大尺寸機種額外針對創作者需求打造)，Razer此次推出的Razer Book 13則是以Intel EVO形式設計，並且鎖定一般工作、生活使用需求。

蘋果以Arm架構打造的Apple Silicon處理器 有可能導入Cortex-A78C CPU設計

在蘋果即將於美國西岸時間11月10日上午10點揭曉預期換上Arm架構處理器的新款Mac機種前，Arm宣布推出全新Cortex-A78C CPU設計，藉此推動運算效能更高的筆電產品，似乎也令人猜測蘋果以Arm架構打造的Apple Silicon處理器，是否就是採用此CPU設計。

DJI揭曉第二代輕盈的空拍機Mavic Mini 2 終於加入支援拍攝4K影片

去年宣布推出重量低於249公克、低於需要實名登記規定重量的Mavic Mini，DJI稍早宣布推出後繼產品Mavic Mini 2，自然是以前一款機種功能進行強化。

微軟Surface Laptop Go在台推出 建議售價17788元起跳

日前揭曉的Surface Laptop Go，今日 (11/5)由台灣微軟宣布在台上市消息，預期將以新台幣1萬7788元起跳價格銷售。

Brother推出新款連續供墨印表機 同步引進新款標籤機與數位裁縫機

Brother今日 (11/5)宣布在台推出全新大連供系列噴墨印表機，標榜提供業界同級列印速度最快、支援Email隨寄隨印等無線列印功能，其中黑色墨水等可對應多達7500張，並且讓當張列印成本可控制在新台幣0.05元起跳。

Acer Swift系列效能再升級 迷霧綠、白金新色超吸睛

處理器升級帶動換機潮，宏碁搶先在台發表多款不同特色新品！除了首度聯手Porsche Design打造時尚與效能科技精品筆...

華碩於菲律賓推出第11代Intel處理器筆電 當地用戶期待

PC品牌大廠華碩（2357）日前於菲律賓盛大推出搭載全新第11代Intel Core處理器筆記型電腦，包括：全球最薄配備...

Xbox Series將開賣 北中南首賣會9日提前開跑

微軟次世代遊戲主機Xbox Series X和Xbox Series即將在下周二（10日）全球上市，不過台灣經銷商將提早...

熱門新聞

LINE大當機！ 「迷航10分鐘」無法連線、訊息傳不出去 網友哀鴻遍野

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。