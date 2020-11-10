Sony啟用全新Airpeak品牌進軍空拍機市場 呼應「3R」發展目標

呼應今年在CEATEC 2020說明以「真實 (Reality)」、「即時 (Real Time)」及「遠距 (Remote)」形成的「3R」作為全新挑戰目標，Sony稍早宣布推出全新Airpeak品牌，將為影音內容創作者打造專業空拍機產品。

相比在2015年與ZMP合資成立的無人機與自駕技術公司Aerosense，主要是針對企業及專業領域需求打造解決方案，跟此次成立的Airpeak鎖定影音內容創作需求明顯不同。

而Sony期望藉由Airpeak品牌推動全新娛樂發展，並且透過無人機技術針對各類環境使用需求，提供最高等級的安全可靠使用表現。首波產品預計會在明年春季正式亮相，沒意外應該就是一款對應拍攝使用的空拍機，同時Sony也表示將會著手尋找適合的合作對象。

不過，目前市場已經有不少相同或類似產品競爭對手，雖然Sony本身有相當豐富的影音產業連接，同時也能搭配旗下影音技術產品發揮更大應用效益，但畢竟諸如DJI旗下空拍機已經在市場有相當廣泛應用，同時也吸引不少消費者使用，因此Sony要如何藉由Airpeak品牌投入此塊市場發展，顯然也會引起不少人關注。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》