為了Arm架構Mac做準備 部分iOS平台App已標示支援Mac使用

在美國西岸時間11月10日上午10點 (台灣時間11月11日凌晨2點)即將展開發表活動前，不少原本已經在App Store上架的App內容，目前也均悄悄地加入支援macOS 11 Big Sur以上版本，顯然蘋果接下來預計公佈新品確實就是Mac系列機種，同時預期包含即將在年底前正式推出、換上Arm架構Apple Silicon處理器設計的新款MacBook Pro，以及新款MacBook Air。

實際上，蘋果從去年的WWDC 2019便宣布釋出Project Catalyst項目，並且在今年正式定名為Catalyst，讓開發者能更快將iOS平台App帶到macOS 10.15 Catalina以上版本環境，讓Mac系列機種能有更多App能使用，同時也能擴大iOS平台App可使用範圍。

而這樣的設計，看起來也是為了換上Arm架構的新款Mac做鋪路，在所有對應Intel處理器設計Mac機種使用App，即使透過蘋果提供工具重新編譯、轉換情況下，依然無法保證能完全相容的情況下，將更多眾人習慣、廣受歡迎的iOS平台App帶到Mac裝置提供使用，不僅能彌補可使用App短缺問題，同時也進一步加深蘋果裝置軮定使用模式，甚至能進一步吸引更多人選購蘋果產品。

但目前若透過Mac App Store搜尋的話，暫時還無法找到此類在App Store上架的App，有可能是資料上未完成整合。

此外，從新版作業系統採用版號已經直接跳到11，更意味macOS 11 Big Sur將是大規模更新版本，不僅如蘋果在WWDC 2020期間說明此版本加入諸多功能，在硬體相容部分加入支援Arm架構處理器，更是此次版本重要更新項目。

蘋果預計會在接下來的發表活動公佈新款Mac機種，其中包含預期首款採用Apple Silicon處理器新款13.3吋MacBook Pro，以及新款MacBook Air，而蘋果依然會維持針對既有Mac用戶提供搭載Intel處理器的新款Mac系列機種。

不過，此次發表主要還是會以筆電產品為重點，桌機產品部分則預期會等到明年才做更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》