Razer配合Xbox Series X、S 推出Kaira系列遊戲耳機

趁著微軟新款次世代遊戲主機Xbox Series X、Xbox Series S即將上市，Razer宣布推出Kaira與Kaira Pro兩款遊戲耳機，標榜採用Xbox無線連接技術，讓無線耳機聲音傳輸延遲更低。

而沒意外地，兩款耳機軍採用黑底搭配綠色色系設計，不僅符合Xbox綠色為主的品牌色，同時也呼應Razer本身以綠色設計的品牌識別色系。

兩款耳機均採用相同造形設計，並且採用Razer TriForce 50mm發聲單體，同時也軍搭載可拆卸麥克風，以及獨立麥克風開關與音量旋鈕設計，同時兩款耳機也均提供遊戲與聊天語音音量平衡旋鈕，讓使用者能快速調整遊戲聲音與聊天語音內容的音量平衡。

至於兩者最大差異在於Kaira Pro額外提供藍牙5.0連接功能，讓耳機能與行動裝置配對使用。

建議售價部分，Kaira將以99.99美元價格銷售，而Kaira Pro則會以149.99美元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》