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Razer推出旗下首款符合Intel EVO設計的「工作筆電」

聯合新聞網 / 楊又肇

相較先前推出的筆電產品幾乎是針對遊戲需求打造 (部分大尺寸機種額外針對創作者需求打造)，Razer此次推出的Razer Book 13則是以Intel EVO形式設計，並且鎖定一般工作、生活使用需求。

雖然Razer Book 13一樣搭載Razer Chroma多彩燈光設計，但主要是配合特定應用服務顯示不同背光模式，例如在Adobe Premiere、Photoshop執行過程，點亮特定快捷鍵背光，讓使用者更方便識別操作。

螢幕則同樣區分觸控及非觸控板本，採用13.4吋IPS顯示面板，但僅非觸控板本可對應UHD+解析度規格，觸控板本僅提供Full HD+解析度規格，並且採用適合工作使用的16:10顯示比例。

而處理器則採用Intel第11代Core i5或Core i7規格，並且搭配Intel Iris Xe顯示元件，符合Intel今年提出的EVO設計，記憶體則提供8GB或16GB選項，儲存容量則提供256GB或512GB的

SSD。

連接埠則提供2組Thunderbolt 4 (USB-C)、1組USB 3.2 (USB-A)、1組HDMI 2.0輸出，以及micro SD讀卡機與3.5mm耳機孔，包含電池的全機重量約為1.34公斤。

Razer Book 13建議售價為新台幣41900元，目前僅提供白銀配色款式，並且先透過Razer官網銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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