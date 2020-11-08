蘋果以Arm架構打造的Apple Silicon處理器 有可能導入Cortex-A78C CPU設計

在蘋果即將於美國西岸時間11月10日上午10點揭曉預期換上Arm架構處理器的新款Mac機種前，Arm宣布推出全新Cortex-A78C CPU設計，藉此推動運算效能更高的筆電產品，似乎也令人猜測蘋果以Arm架構打造的Apple Silicon處理器，是否就是採用此CPU設計。

蘋果在今年WWDC 2020期間宣布向開發者提供採用A12Z Bionic處理器的客製款Mac Mini，而從今年初採用相同處理器的iPad Pro機種效能顯示，在Geekbench網站紀錄數據分別出現單核效能表現達1118分，多核效能表現達4657分的結果，與採用Intel六核設計Core處理器的15寸MacBook Pro效能相近。

進一步以應用在iPhone 12系列機種的A14 Bionic處理器作為比較的話，在Geekbench網站紀錄數據分別顯示單核效能為1583分，多核效能表現則達4198分，顯示採用台積電5nm製程的A14處理器帶來更高效能。

在同樣以Arm架構設計的Apple silicon處理器，由於本身就是針對筆電裝置打造，並不需要像A14 Bionic處理器謹慎處理在小型裝置內的散熱問題，因此能以相對較大處理器面積容納更多電晶體數量，同時也能藉由筆電裝置內更大空間處理散熱問題。另外，搭配蘋果GPU、NPU等元件設計，更可讓Apple Silicon處理器對應協同運算、人工智慧運算等應用，並且發揮更高運算效能。

而回到Arm近期公布的全新Cortex-A78C CPU設計，蘋果或許會將此項設計應用在Apple Silicon處理器，其中可能採用8組大核設計構成CPU主要元件 (先前也有說法認為蘋果將以8組大核搭配4組小核構成「8+4」核心配置)，並且對應更大L3快取記憶體容量，藉此對應更複雜資料緩衝使用，並且支撐多工運算需求。

不過，目前蘋果並未具體透露Apple Silicon更進一步細節，或許屆時會在發表會中揭曉。

另外，雖然微軟與Qualcomm已經推動Arm架構設計的Windows PC，但市場看法預期在蘋果採用Arm架構設計的Mac機種問世後，此類裝置才會更大幅在市場廣泛使用。

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