Brother推出新款連續供墨印表機 同步引進新款標籤機與數位裁縫機

Brother今日 (11/5)宣布在台推出全新大連供系列噴墨印表機，標榜提供業界同級列印速度最快、支援Email隨寄隨印等無線列印功能，其中黑色墨水等可對應多達7500張，並且讓當張列印成本可控制在新台幣0.05元起跳。

此次推出機種包含針對商務辦公使用的MFC-T920DW雙面商用無線傳真事務機，以及針對居家使用的DCP-T420W五合一無線複合機，另外也提供對應不同需求的DCP-T220三合一複合機、DCP-T520W高速無線複合機，以及DCP-T820DW雙面商用無線複合機，並且再次由黑嘉嘉擔任品牌大使。

除了標榜對應連續供墨使用需求，更提供超高CP值設計，以MFC-T920DW雙面商用無線傳真事務機為例，可對應最高17ipm的黑白列印速度，並且可對應最多7500張列印輸出數量，單張列印成本則控制在新台幣0.05元起跳。

而搭配Brother iPrint&Scan App，即可讓連網裝置透過無線連接方式進行列印，而DCP-T520W以上規格機種更可支援AirPrint功能，讓手機無需額外安裝App，即可透過無線連接方式直接列印。

另外，配合今年疫情影響情況，Brother也宣布推出商家試用招募計畫，從即日起至11月30日期間，只要位於台北地區的SOHO工作者、創業人士、咖啡廳、服飾店，以及需要使用印表機工作的店家，僅需透過上網填寫資料，即可申請免費兩個月Brother印表機體驗資格 (經營Instagram，以及同時經營Facebook粉絲團頁面申請者將優先篩選)。

在此次活動中，Brother也同步展示旗下新款標籤機PT-P910BT，以及新款數位縫紉機種，其中後者更結合與App連動，讓使用者能快速透過手機將圖案傳送到縫紉機進行自動化刺繡。

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