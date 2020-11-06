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微軟Surface Laptop Go在台推出 建議售價17788元起跳
日前揭曉的Surface Laptop Go，今日 (11/5)由台灣微軟宣布在台上市消息，預期將以新台幣1萬7788元起跳價格銷售。
整體設計來看，Surface Laptop Go與一般Surface Laptop沒有太大差異，尺寸部分則採用比13.3吋機種更小一點的12.4吋設計，螢幕解析度則是1536 x 1024，並且搭載720P解析度的視訊鏡頭，但無法對應Windows Hello臉部識別應用。
雖然取消支援Windows Hello臉部識別功能，但微軟在Surface Laptop Go的電源按鍵整合指紋辨識器，讓使用者能直接透過指紋識別方式解鎖。
而處理器則採用Intel第10代Core i5等級規格，台灣地區銷售版本將提供最高16GB記憶體與256GB儲存空間規格，鍵盤則採用標準尺寸，對應1.3mm壓按行程，同時觸控板也採用大尺寸設計，連接埠則提供標準USB-A與USB-C，以及3.5mm耳機孔，並且可透過Wi-Fi 6無線傳出規格連接網路。
充電依然是透過Surface Connect連接埠，內建電池電量可對應13小時左右的續航表現，同時支援1小時可充入80%電量的快充設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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