DJI揭曉第二代輕盈的空拍機Mavic Mini 2 終於加入支援拍攝4K影片

去年宣布推出重量低於249公克、低於需要實名登記規定重量的Mavic Mini，DJI稍早宣布推出後繼產品Mavic Mini 2，自然是以前一款機種功能進行強化。

外型方面Mavic Mini 2同樣維持可折合收納設計，折合後恰好能放進隨身背包攜帶。

而在功能部分則同樣維持搭載三軸雲台，以及1/2.3吋感光元件，最高可對應拍攝1200萬畫素靜態JPEG或RAW檔影像，但在錄影功能則提升至4K@30fps、100Mbps傳輸率的錄製規格，相比先前僅最高支援2.7K解析度，有較明顯規格提升。

另外，若設置為1080P錄影規格，還可以進行2倍無損數位變焦，或是最高對應4倍有損數位變焦，至於在2.7K解析度則是對應最高3倍有損變焦，在4K解析度下則是對應最高2倍有損變焦。

由於採用全新馬達設計，因此Mavic Mini在飛行加速表現更快，同時可對抗最高每秒10.5公尺的風速，飛行時間則增加至31分鐘，相比前一代機種對應30分鐘約增加一點點的飛行時間。

至於連接部分則同樣對應OcuSync 2.0設計，分別支援2.4GHz及5.8GHz頻段的Wi-Fi連接，支援即時傳輸720p/1080p@30fps影像內容，同時最大連接範圍可達10公里距離，同時透過GPS與向下視覺感應元件進行避障，而效果自然是比高階機種少了諸如趨近閃避等功能。

在此次更新中，Mavic Mini 2更可直接與手機連接，並且能以每秒20MB傳輸速率將Mavic Mini 2上的影像資料傳送到手機觀看、後製。

目前Mavic Mini 2已經開放台灣市場銷售，建議售價為新台幣13800元，另外也提供包含三顆電池、雙向充電管家、單肩包等配件的暢飛套裝，建議售價則是新台幣18000元。

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