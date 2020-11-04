新款MacBook Pro、MacBook Air換上Arm架構處理器 傳外型不變、999美元起跳

針對蘋果稍早宣布將在美國西岸時間11月10日上午10點舉辦的「One More Thing」發表會，彭博新聞記者Mark Gurman與Debby Wu指出蘋果接下來預計發表新品將包含新款13.3吋與16吋MacBook Pro，另外也會更新新款13.3吋MacBook Air，而這幾款機種都會換上以Arm架構打造的Apple Silicon處理器，但在機身外觀並不會有明顯改變。

而針對桌機機種部分，彭博新聞也指稱蘋果已經著手打造新款iMac與Mac Pro機種，其中新款Mac Pro機種將會以更小機身打造，約僅佔現有機種一半左右大小，但不確定是否會直接取代現有機種，或是與目前採用Intel處理器規格版本並存。

在先前說明裡，蘋果已經說明以Arm架構打造的Apple Silicon處理器將能發揮更高運算效能，同時能與現有Intel處理器效能比擬，甚至可以導入過去在A系列處理器採用運算模式，例如人工智慧應用，或是CPU與GPU等元件配合下的協同運算模式。

除了推出搭載Apple Silicon處理器規格版本，蘋果預期依然會同步更新維持採用Intel處理器的新款Mac陣容，其中包含新款MacBook Pro，但是否會同步更新所有Mac系列產品，則暫時還無法確認。

依照先前傳聞，採用Arm架構的新款MacBook與13.3吋MacBook Pro，建議售價預期分別從799美元與1099美元起跳，但實際上市時間應該還是會在12月。

相較目前市場銷售，並且維持使用Intel處理器的13.3吋MacBook Air採999美元起跳售價，13.3吋MacBook Pro則採1299美元起跳價位設計，顯示換上Arm架構設計的新款Mac機種將以更低價位提供銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》