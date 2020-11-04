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新台幣3000元入手！Raspberry Pi 400「鍵盤外型筆電」登場

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然過去已經有不少業者藉由Raspberry Pi開發板，配合Linux作業系統打造低價位的PC產品，而Raspberry Pi此次則是自行推出以鍵盤外型打造的Raspberry Pi 400，並且標榜搭載完整電腦使用功能。

Raspberry Pi 400採用78鍵配置的鍵盤外型，背面則提供RJ-45網路連接孔、兩組USB 3.0連接埠、一組USB 2.0連接埠，另外也包含兩組micro HDMI輸出，以及一組通用輸入輸出埠 (GPIO)，並且可透過micro SD記憶卡插槽擴充儲存容量。

而硬體效能部分，Raspberry Pi 400與去年推出的Raspberry Pi 4一樣，均採用博通BCM2711處理器，但記憶體則僅提供配置4GB規格版本，另外則將藍牙規格升級為5.1版本，同樣支援802.11ac雙頻Wi-Fi。

至於建議售價則是70美元，但此售價版本僅有鍵盤外觀的本體，甚至不包含供電配件，而包含本體、供電配件、滑鼠、16GB micro SD記憶卡，以及包含micro HDMI to HDMI連接線在內版本的建議售價，則是100美元。

價格換算之下，幾乎僅在新台幣3000元左右，依照Raspberry Pi方面說法表示，推出Raspberry Pi 400的目的是希望能協助更多人在此波疫情期間能更容易取得電腦設備，尤其是經濟相對困苦的家庭中，若是有多名學童必須透過網路上課的話，此項設計可能會是更合適選擇。

同時，如果未來有更多企業或學校大量採購需求，未來也考慮推出效能更高版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

筆電 Linux

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