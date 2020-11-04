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繼攜手Porsche Design後 宏碁新款輕薄筆電與強固系列機種登台

聯合新聞網 / 楊又肇
▲與Porsche Design合作的Acer Book RS
▲與Porsche Design合作的Acer Book RS

日前揭曉眾多新機，更宣布與Porsche Design合作保時捷風格筆電Acer Book RS之後，宏碁今日 (11/3)宣布其中採時尚設計的輕薄筆電Swift 5系列，以及採用Intel Iris Xe MAX獨立顯示核心的輕薄筆電Swift 3X，以及上半年宣布推出的Enduro系列強固型筆電與平板機種在台上市消息，同時也確認Acer Book RS將在11月底透過Acer Store線上通路銷售。

而日前宣佈推出採用Snapdragon 8cx Gen 2運算平台的常時連網筆電Spin 7，以及搭載Qualcomm Snapdragon 7c運算平台設計的Chromebook Spin 513等機種，目前則尚未規劃在台上市，主要還是考量此類機種在台灣市場需求仍不明顯，因此仍處於觀望狀態。

相同情況，諸如採用Google Assistant數位助理服務，並且能以外側LED螢幕、底部RGB燈光進行互動的智慧喇叭Halo，一樣也是基於目前在台灣市場沒有足夠銷售競爭力，因此暫時尚未考慮在台銷售。

預計11月底在台透過Acer Store銷售，並且與Porsche Design合作保時捷風格筆電Acer Book RS，將包含滑鼠、滑鼠墊、收納包和筆電保護套在內配件的Porsche Design Acer Travel Pack RS專屬旅行組，建議售價為新台幣92999元。

▲與Porsche Design合作的Acer Book RS
▲與Porsche Design合作的Acer Book RS

▲Acer Book RS
▲Acer Book RS

▲螢幕上蓋掀起後，即可將筆電底部稍微撐起，讓使用者能以更舒適角度使用筆電
▲螢幕上蓋掀起後，即可將筆電底部稍微撐起，讓使用者能以更舒適角度使用筆電

▲Acer Book RS與Porsche Design Acer Travel Pack RS專屬旅行組
▲Acer Book RS與Porsche Design Acer Travel Pack RS專屬旅行組

外觀部分，Porsche Design Acer Book RS筆電同樣以保時捷跑車視覺設計，採用全金屬機身與碳纖維外殼打造，並且讓機身重量控制在1.2公斤，電池續航表現可達17小時左右。

處理器則採用Intel第11代Core i7處理器，搭配Intel Iris Xe顯示核心，以及NVIDIA GeForce MX350獨立顯示卡，本身也同樣符合Intel EVO設計認證，並且搭載14吋IPS面板與窄邊框設計螢幕，以及支援快充半小時即可充入對應4小時使用時間的電池設計。

另外，在一體成形的特殊轉軸設計中，更可在筆電上蓋掀開時，可自動將機身微抬，藉此對應更好的散熱效果，以及更符合人體工學的操作角度。

至於搭載Intel Iris Xe MAX獨立顯示核心的輕薄筆電Swift 3X，分別採用14吋Full HD畫質IPS顯示螢幕，並且搭載Intel第11代Core處理器，機身重量則僅有1.37公斤，支援可在半小時內快速充入更供4小時使用時間電力，另外則配置Wi-Fi 6連接功能，以及包含USB-C、Thunderbolt 4和USB3.2 Gen 2連接埠，並且維持輕薄機身設計，建議售價則是新台幣29900元，預計在12月初上市銷售。

此次同步宣布在台上市的新款Swift 5，則是換上Intel第11帶Core i5處理器，同樣強調輕薄機身，以及抗菌螢幕設計，建議售價則是新台幣34900元。

▲Swift 3X
▲Swift 3X

▲Swift 3X
▲Swift 3X

▲Swift 3X
▲Swift 3X

▲Swift 3X
▲Swift 3X

▲Swift 3X
▲Swift 3X

▲Swift 3X
▲Swift 3X

▲Swift 5
▲Swift 5

▲Swift 5不同配色款式
▲Swift 5不同配色款式

先前主要針對商用等需求銷售的Enduro系列強固型筆電與平板機種，此次則宣布針對消費市場推出強固型筆電Enduro N3，以及區分8吋與10吋規格的強固型平板Enduro T1，除了強調機身強固防護效果，更標榜採用各類加密技術確保資料安全。

其中，Enduro N3建議售價為新台幣40900元，將會透過PChome 24h購物銷售，而Enduro T1建議售價則依照尺寸分別為新台幣14900元及20900元，分別可對應嚴苛環境使用，或是對應倉儲、廠房，或是零售業務等需求。

▲Enduro強固系列
▲Enduro強固系列

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

保時捷 宏碁 筆電

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