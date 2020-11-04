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只有WiFi版本先上市？Apple iPad Air「行動網路版」暫不供應

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Apple
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Apple 蘋果公司新一代 iPad Air 平板電腦終於在台上市開賣！全新設計的 iPad Air 外型類似 iPad Pro ，有 太空灰、銀色、玫瑰金色、綠色及天藍色等 5 種顏色，可以選擇 64GB 或 256GB 儲存容量，另外還有 WiFi 版和 Wi-Fi + 行動網路兩種版本，售價新台幣 18,900 元起。然而目前台灣地區官網似乎只有 iPad Air WiFi 版搶先上市。

圖片及資料來源：Apple
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iPad Air 自 9 月 15 日發表會迄今，時隔一個半月終於在台灣上市，但根據 Apple 官網顯示，每位消費者限制購買 2 部 10.9 吋 iPad Air Wi‑Fi 機型和 2 部 10.9 吋 iPad Air Wi‑Fi + 行動網路機型。

圖片及資料來源：Apple
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就目前官網試訂閱 64GB 天藍色、WiFi 版的 iPad Air 現在訂購，最快到貨時間為 11 月 13 日至 11 月 18 日左右。

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但如果消費者想要到 Apple 直營店取貨的話，目前無論是 Apple 台北 101 或 信義 A13 無法提供現貨。

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除了 Apple 直營店沒辦法直接取貨之外，值得注意的是「 Wi-Fi + 行動網路」的 iPad Air 目前狀態是「暫無供應」，也就是說想購買有行動網路版 iPad Air 的朋友可能要再等等了！

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPad iPad Air 蘋果 WiFi

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