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宏碁輕薄筆電超車蘋果 台灣前3季市占近3成

中央社 / 台北3日電
Porsche Design Acer Book RS精品筆電搭配專屬旅行配件組，11月底於Acer Store開賣。 圖／宏碁提供
Porsche Design Acer Book RS精品筆電搭配專屬旅行配件組，11月底於Acer Store開賣。 圖／宏碁提供

電腦品牌廠宏碁輕薄筆電今年前3季在台灣銷量市占率近3成，超越對手蘋果；宏碁新推出的強固平板已有歐洲藥廠及產線位於台灣的車廠洽談導入，並將積極布局教育、餐飲及軍用市場。

宏碁今天宣布將在台灣開賣多項新產品，包括具備抗菌特色的輕薄筆電Swift 5、攜手Porsche Design打造的精品筆電Porsche Design Acer Book RS，以及Enduro系列強固型筆電與平板。

根據市調機構統計台灣輕薄筆電（厚度小於18公釐）銷量，今年前9個月宏碁有6個月市占高於蘋果；累計今年前3季宏碁市占接近30%、高居第一，領先第二名蘋果約2個百分點。

此外，宏碁強固型筆電與平板除了鋪貨到消費通路，也開始搶攻商用市場，已有歐洲藥廠及產線位於台灣的車廠洽談導入8吋強固型平板，也將布局教育及餐飲市場。

宏碁表示，雖然強固型市場已有其他競爭對手，但宏碁售後支援服務據點遍布全球，是獲得潛在客戶青睞的原因之一。

目前宏碁強固型筆電與平板都由中國廠商代工，為布局台灣軍用市場，宏碁也考慮在台灣小量生產強固型產品，以符合相關安全規範，但尚未定案。

宏碁 筆電 平板

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