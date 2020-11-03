日前日本警方逮捕三名嫌犯，以人工智慧的「深偽技術（deepfake）」，結合知名女星肖像製作假A片。但假A片只是深偽技術運用的一環，川普、歐巴馬、祖克伯等政商人物的肖像，也曾遭移花接木的調侃或侵害。這些影片若遭有心人士製作假訊息，惡意操縱媒體輿論，將製造社會恐慌，甚者引發戰爭。

因此，深偽技術的影像運用，始終負面多於正面。不過，萬事萬物無絕對好壞善惡，即使彷彿萬惡聚集的深偽技術，同樣也有一好——它能用來保護肖像，應用在需要保護當事人紀錄片上，更有特殊優勢。

2020年1月的日舞影展，有部美國製作的紀錄片《歡迎來到車臣共和國》（Welcome to Chechnya），採用深偽技術移花接木——在片中的受訪者，頸部以下是事件當事人；頸部以上，則是以深偽技術連結簽訂表演契約的演員。

這些勇敢的演員，成了當事者在影片中的「替身」，用自己的表情與聲音，說出當事者不敢啟齒的故事；不僅保護當事者，也使電影呈現完整、精彩且真實的影像。

《歡迎來到車臣共和國》在日舞影展獲得美國紀錄片特別評審的「最佳剪輯獎」，也獲柏林影展為LGBT題材設立的「泰迪熊獎」及「最佳紀錄片觀眾票選獎」；在大眾評分的「爛番茄」與Metacritic，也有高達8成7以上的評分佳績。

《歡迎來到車臣共和國》在「爛番茄」評分上表現亮眼。圖片來源：截自Rotten Tomatoes

如何表現真實，又不傷害當事人？

《歡迎來到車臣共和國》記敘的是2017年2月在車臣發生的反同志肅清運動。車臣對性別議題一向保守，2017年前後，政府以「秘密被消失」的方式，將LGBT與看似性傾向「有問題」的公民，一一捉至集中營，先是肉體虐待，再以私刑使消失。

政府的反同志肅清秘密運動，在2017年4月1日被反對派媒體《俄羅斯新報》（Novaya Gazeta）揭發，而報導記者也必須藏身，躲避政府的報復行動。

《歡迎》導演法蘭斯（David France）是位記者、作家、與導演。他的上一部紀錄片《瑪莎．強森之死》（The Death and Life of Marsha P. Johnson，目前可在Netflix上觀看）記敘1960至90年代，在美國積極推動同志自由運動的變裝皇后強森（Martha Johnson, 1945-92）的故事——他的性別啟蒙、舞台表演、社會抗爭、對抗愛滋、及被謀殺的謎團。

《瑪莎．強森之死》紀錄1960至90年代，在美國積極推動同志自由運動的變裝皇后強森的故事。圖片來源：截自Netflix

製作《歡迎》時，法蘭斯採訪逃自車臣的LGBT難民，透過對談，了解當時的政府行動、社會反應、及當事者的苦難經歷與心聲。

為使拍攝順利，法蘭斯不是使用一般攝影機，而使用隱藏式攝影機或手機；為保護事件當事人，則使用深偽技術隱藏當事人的面貌，同時呈現真實的影像感受。

拍攝紀錄片時，為保護當事者，通常會在後製時，將當事人面部以馬賽克模糊處理。但一部兩小時的電影，若主要角色都是模糊的面部，沒有眼神與表情，對於觀影者的專注意念將是壓力與挑戰。

最理想的狀態，是在電影中呈現真實的人臉面貌；但，這些逃離車臣的LGBT難民國內仍有親友，一旦身分曝光，將對自己與家人帶來無窮的困擾；甚且，有些LGBT尚未出櫃，於是，「身分保護」是法蘭斯製作這部紀錄片的首要倫理法則——不能影響當事人的人生與未來。

或許有人建議——何不由演員表演，而要以難民本人直接參與？

然而，紀錄片的本質，是真實呈現事件與當事人物的真實面貌，但又不能造成受研究者的終生傷害。若以演員呈現事件過程，不僅不符紀錄片的概念，也會增加拍攝的困難與成本。

因此，須兼顧忠實呈現與保護當事人的法蘭斯，才決定使用深偽技術，以最新科技解決過去紀錄片導演的兩難。

以深偽技術後製的《歡迎》，有極為精緻的真實影像感受。「演員」的面部表情與嘴型，完全與受訪者一致；偶爾讓人感到不甚揉合之處，大概就是連結臉部與頸部的輪廓，彷彿有些含糊的影像。

事實上，電影開場時即已告知（3’20’’至5’30’’討論深偽技術），這是第一部公開以深偽技術後製的電影。忽略這段文字的觀眾，看起來肯定會毫無覺知，甚至誤以為螢幕上的演員，就是當事人。

深偽技術，可輕鬆取代新聞媒體常見的動畫模擬畫面，或以演員表演模擬現場的影片；如此，在真實還原事件的同時，也能維持新聞倫理與保護事件者。深偽技術的「絕佳真實感」固然令人懼怕，卻也在紀錄片中，意外成為揭露與護衛功能的最佳運用。

「全文轉載自未來城市(僅頸部以下是真的！紀錄片導演用「AI替身」 同性戀難民不出櫃也能控訴政府)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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