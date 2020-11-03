終於來了！iPad 8、iPad Air 4正式在台開賣 10,500元起

iPad 8、iPad Air 4 正式在台開賣，iPad 8 台幣 10,500 起； iPad Air 4 台幣 $18900 起！

稍早蘋果台灣官網正式開賣 iPad Air 4，台幣 $18900 起，搭配 10.9 吋的圓角螢幕 Liquid Retina，True Tone 顯色技術以及防反光的螢幕塗層，有玫瑰金、藍、綠、灰、銀多種顏色。iPad Air 新產品定位可說是價格更實惠，並能與 iPad Pro 功能匹敵的產品。

iPad Air 4 台灣價格 $ 18,900 起

在今年九月份發表新機種，iPad Air 4 將 Touch ID 整合在電源鍵上，一鍵同時喚與解鎖 iPad Air，也是首款台積電 5 奈米技術 A14 仿生晶片的應用機種，具備 118 億個電晶體，搭載 6 核心 CPU (包括 2 顆大核心以及 4 顆小核心)、4 核心 GPU ，根據官方效能比上一代 7 奈米的 A12 晶片 CPU 速度提升 40％、GPU 提升 30%。

蘋果引以為傲的神經網路引擎（Neural Engine) ，也從 8 核心升級到 16 核心，AI 運算能力提升到 11 兆次，機器學習能力提升 70%，運算速度提高 10 倍。發表以來台灣用戶敲碗等待上架，如今終於趕在十一月初上架。

iPad Air 台灣的售價如下：

64GB Wi-Fi 版：NT$ 18,900 64GB LTE 版：NT$ 23,200 256GB Wi-Fi 版：NT$ 23,900 256GB LTE 版：NT$28,200

iPad 8 也開賣

全新 iPad 8 也在台灣官網開賣，iPad 8 外觀設計和上一代相同，配有 A12 仿生晶片，CPU 比上一代快 40%，圖像處理則比上一代快 2 倍。配件方面可以使用聰穎鍵盤以及 Apple Pencil，其中 Apple Pencil 搭配支援 iPadOS 14 的新功能如手寫文字、圖形辨識，筆記插入文字。

iPad 台灣的售價如下：

32GB Wi-Fi 版：NT$ 10,500 128GB LTE 版：NT$ 13,500 32GB Wi-Fi 版：NT$ 14,800 128GB LTE 版：NT$17,800

初階創作者若想要以更經濟的價格入手生產工具， iPad Air 的確是個更好的選擇，價格考量來勢可以先入手 iPad 8，當然若是用上更多複雜軟體或是多工處理需求、AR 應用等，則仍可以考慮處理效能更高，也是蘋果目前定位最專業的平板 iPad Pro。

目前從台灣官網下訂顯示出貨日期為 2020/11/13 - 2020/11/18，在年底想要增添一台外型功能兼備的平板，現在已多了新選擇。

《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》