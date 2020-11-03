快訊

歐洲東南亞疫情掃到台灣 德英法菲移入4例新冠肺炎

封城前夜的恐怖攻擊：維也納鬧街掃射3死…已知什麼？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

終於來了！iPad 8、iPad Air 4正式在台開賣 10,500元起

聯合新聞網 / INSIDE
iPad 8、iPad Air 4正式在台開賣。圖為iPad 8，售價台幣10,500元起。 圖擷自蘋果官網
iPad 8、iPad Air 4正式在台開賣。圖為iPad 8，售價台幣10,500元起。 圖擷自蘋果官網

iPad 8、iPad Air 4 正式在台開賣，iPad 8 台幣 10,500 起； iPad Air 4 台幣 $18900 起！

稍早蘋果台灣官網正式開賣 iPad Air 4，台幣 $18900 起，搭配 10.9 吋的圓角螢幕 Liquid Retina，True Tone 顯色技術以及防反光的螢幕塗層，有玫瑰金、藍、綠、灰、銀多種顏色。iPad Air 新產品定位可說是價格更實惠，並能與 iPad Pro 功能匹敵的產品。

iPad Air 4 台灣價格 $ 18,900 起

在今年九月份發表新機種，iPad Air 4 將 Touch ID 整合在電源鍵上，一鍵同時喚與解鎖 iPad Air，也是首款台積電 5 奈米技術 A14 仿生晶片的應用機種，具備 118 億個電晶體，搭載 6 核心 CPU (包括 2 顆大核心以及 4 顆小核心)、4 核心 GPU ，根據官方效能比上一代 7 奈米的 A12 晶片 CPU 速度提升 40％、GPU 提升 30%。

蘋果引以為傲的神經網路引擎（Neural Engine) ，也從 8 核心升級到 16 核心，AI 運算能力提升到 11 兆次，機器學習能力提升 70%，運算速度提高 10 倍。發表以來台灣用戶敲碗等待上架，如今終於趕在十一月初上架。

iPad Air 台灣的售價如下：

64GB Wi-Fi 版：NT$ 18,900

64GB LTE 版：NT$ 23,200

256GB Wi-Fi 版：NT$ 23,900

256GB LTE 版：NT$28,200

iPad 8 也開賣

全新 iPad 8 也在台灣官網開賣，iPad 8 外觀設計和上一代相同，配有 A12 仿生晶片，CPU 比上一代快 40%，圖像處理則比上一代快 2 倍。配件方面可以使用聰穎鍵盤以及 Apple Pencil，其中 Apple Pencil 搭配支援 iPadOS 14 的新功能如手寫文字、圖形辨識，筆記插入文字。

iPad 台灣的售價如下：

32GB Wi-Fi 版：NT$ 10,500

128GB LTE 版：NT$ 13,500

32GB Wi-Fi 版：NT$ 14,800

128GB LTE 版：NT$17,800

初階創作者若想要以更經濟的價格入手生產工具， iPad Air 的確是個更好的選擇，價格考量來勢可以先入手 iPad 8，當然若是用上更多複雜軟體或是多工處理需求、AR 應用等，則仍可以考慮處理效能更高，也是蘋果目前定位最專業的平板 iPad Pro。

目前從台灣官網下訂顯示出貨日期為 2020/11/13 - 2020/11/18，在年底想要增添一台外型功能兼備的平板，現在已多了新選擇。

《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple iPad iPad Air

延伸閱讀

規格升級還比舊款便宜！第8代iPad和舊款差在哪？跟iPad Air比呢？

iPad Air取代iPad Pro沒這麼簡單？蘋果平板產品線在玩什麼把戲

iPad 8和iPad Air哪個CP值高？ 網看兩項目秒選它

iPhone 12 、12 Pro快速開箱！5G體驗好嗎？藍色實機長怎樣？

相關新聞

揮別英特爾的蘋果筆電發表會 鴻海代工13吋新Mac先亮相

蘋果公司（Apple）將於台北時間凌晨11日發表新款Mac電腦，這場發表會也形同開始告別和英特爾長達15年的合作關係。

實測蘋果「輕巧App」 免另外下載App即可點餐、借行動電源

蘋果在iOS 14之後新增了全新的「輕巧App」功能，這功能可以被視為App的一小部分，讓使用者在需要時能快速取用想要的...

終於來了！iPad 8、iPad Air 4正式在台開賣 10,500元起

iPad 8、iPad Air 4 正式在台開賣，iPad 8 台幣 10,500 起； iPad Air 4 台幣 $18900 起！

「One More Thing」蘋果預計10日揭曉Arm架構的新款MacBook

先前原本有消息指稱蘋果下一場發表活動將會訂在11月17日，但沒想到在蘋果稍早寄出活動邀請內容，卻顯示下一場活動實際舉辦時間，會是在美國西岸時間11月10日上午10點 (台灣時間11月11日凌晨兩點)。

羅技新款軌跡球裝置MX M575加入藍牙 最長可兩年免換電池

或許是近年使用軌跡球的比例又再度增加，因此除了先前在2017年推出的MX Ergo軌跡球滑鼠，羅技稍早宣布推出新款軌跡球裝置MX M575，成為2010年曾推出的M570後續產品。

小米在北極圈內 開啟第一間位於全球最北端的專賣店

小米稍早於俄羅斯啟用第152家專賣店，同時也成為小米第一家在北極圈範圍內啟用，更是位於最北端的銷售通路，位於俄羅斯莫曼斯克市。

Mophie推出可固定在iPhone 12上的無線充電電池

蘋果宣布在iPhone 12系列機種加入MagSafe磁吸介面後，同時也開啟配件廠商透過此項設計打造更多配件的發展機會，不過，Mophie稍早宣布推出的無線充電背蓋電池Juice Pack Connect，並非透過MagSafe設計，而是透過配件讓背蓋電池可以固定在iPhone 12背面進行充電。

Intel藉Iris Xe MAX獨立顯示核心 讓筆電運算效能大幅提昇

在宏碁確認Swift 3X成為第一款搭載Intel Iris Xe MAX獨立顯示核心的新款筆電後，Intel也正式宣佈此款獨立顯示核心將會應用在更多合作夥伴推出的輕薄筆電，並且是以先前提出的「Xe LP」設計打造，同時藉由DL Link技術加快顯示運算。

ChargeSPOT共享行動電源服務擴大在台布局 明年推出訂閱使用方案

去年4月底進軍台灣市場的ChargeSPOT共享行動電源服務，今日 (10/20)宣布進一步與台北市政府合作，預期擴大其行動電源租借應用範圍，同時也宣布因應不同設置場所推出全新借電站，讓ChargeSPOT共享行動電源服務可進駐更多元應用場景。

手勢輕輕一滑就能操作手機功能 導入Google Jacquard技術的Samsonite Konnect-i智慧背包

Samsonite日前宣佈推出與Google Jacquard技術合作的Konnect-i智慧背包，筆者此次取得此款背包進行測試體驗。

PS5實機正式在台亮相 DualSense控制器觸覺回饋超有感

PS5將於11月19日正式在台上市，台灣索尼互動娛樂也終於在日前舉辦PS5媒體試玩會，首度正式亮相PS5實機，並進行3款...

Intel再次透露代號Rocket Lake的第11代Core-S桌機處理器細節

日前證實將在明年第一季推出代號Rocket Lake的第11代Core-S桌機處理器後，Intel更進一步釋出部分處理器細節，其中包含確認採用Cypress Cove核心設計，並且強調將在IPC (Instruction Per Clock)效能有雙位數成長，另外也能對應更充足的超頻彈性。

熱門新聞

iPhone 12 Pro邊框「自動翹起」 他傻眼：才買一個禮拜

台灣之星預告 雙11將祭出跨世代最強資費

好糗！足球賽AI攝影機誤把「光頭裁判」當球追蹤 射門鏡頭沒了

蘋果發表會也湊雙11熱鬧 當天凌晨2點還有「One More Thing」

LINE短暫異常已修復 一度無法傳照片影片

華為有意打造「不採用任何美國技術」的晶片廠？將從45nm製程著手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。