微星保固條款變動 主板顯卡無同等產品替換可升等

近期消費者質疑電競大廠微星更改主機板與顯示卡保固條款，微星今天說明，保固期內若送修產品停產，將以同等產品更換；若無同等產品替換，則依庫存與客戶協商替換升等產品，或退還產品當前等值金額。

微星表示，針對過保固期及非屬保固範圍的產品損壞，例如更新非微星官方提供BIOS，將以非主要電子零件損壞的情況為限，經微星檢測判定可以維修者，酌收新台幣850元維修費。該次付費維修項目享有自維修日期起3個月的保固服務。

微星也提到，保固期外產品或保固期內有外在因素或人為因素損害的情況，經微星檢測判定機況並報價，客戶決定不維修時，將向客戶酌收行政處理費300元；如判定無法修復，則不予維修，也不收取行政處理費。

不過，部分情況不在微星保固範圍內，例如因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境因素而發生的故障或毀損者；重貼、偽造變造產品序號條碼，或條碼遭毀損而無法辨識保固期限者；自行或委託未經原廠授權維修的廠商拆卸、改裝、維修或更換非原廠零件等。