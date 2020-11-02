聽新聞
test
0:00 / 0:00
小米在北極圈內 開啟第一間位於全球最北端的專賣店
小米稍早於俄羅斯啟用第152家專賣店，同時也成為小米第一家在北極圈範圍內啟用，更是位於最北端的銷售通路，位於俄羅斯莫曼斯克市。
莫曼斯克市是北極圈內最大規模城市，位於俄羅斯西北部，並且是莫曼斯克州首府，距離北歐國家挪威及芬蘭並不遠。雖然地處北極圈內，但因為洋流圍繞關係，使得莫曼斯克市的港口終年不凍，成為二戰時期盟軍與後來的蘇聯鎮守據點。
而小米此次在莫曼斯克市啟用第152家專賣店，不僅成為小米第一家在北極圈範圍內的銷售通路，同時也成為小米旗下專賣店位於最北店面，佔地面積達80平方公尺，並且銷售小米旗下智慧型手機，以及小米生態鏈產品。
同時，小米方面更強調在俄羅斯展店位置已經橫跨10個時區，意味將小米旗下產品帶給更多人使用。而小米目前也與俄羅斯零售集團Inventive Retai Group合作，預計在未來幾年內持續於俄羅斯開啟60家小米專賣店。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言