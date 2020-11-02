小米在北極圈內 開啟第一間位於全球最北端的專賣店

小米稍早於俄羅斯啟用第152家專賣店，同時也成為小米第一家在北極圈範圍內啟用，更是位於最北端的銷售通路，位於俄羅斯莫曼斯克市。

莫曼斯克市是北極圈內最大規模城市，位於俄羅斯西北部，並且是莫曼斯克州首府，距離北歐國家挪威及芬蘭並不遠。雖然地處北極圈內，但因為洋流圍繞關係，使得莫曼斯克市的港口終年不凍，成為二戰時期盟軍與後來的蘇聯鎮守據點。

而小米此次在莫曼斯克市啟用第152家專賣店，不僅成為小米第一家在北極圈範圍內的銷售通路，同時也成為小米旗下專賣店位於最北店面，佔地面積達80平方公尺，並且銷售小米旗下智慧型手機，以及小米生態鏈產品。

同時，小米方面更強調在俄羅斯展店位置已經橫跨10個時區，意味將小米旗下產品帶給更多人使用。而小米目前也與俄羅斯零售集團Inventive Retai Group合作，預計在未來幾年內持續於俄羅斯開啟60家小米專賣店。

(圖／擷自gizmochina網站)

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