羅技新款軌跡球裝置MX M575加入藍牙 最長可兩年免換電池

或許是近年使用軌跡球的比例又再度增加，因此除了先前在2017年推出的MX Ergo軌跡球滑鼠，羅技稍早宣布推出新款軌跡球裝置MX M575，成為2010年曾推出的M570後續產品。

在MX M575的設計中，羅技加入不少原本在MX Ergo的設計，並且在透過2.4GHz頻段的無線dongle連接之外，此次也加入藍牙連接功能，讓使用者能透過藍牙方式與更多裝置連接。

至於外觀設計則貼近原本的M570，同樣採用拇指滾動軌跡球方式操作，而右側則採貼和手掌自然放置角度設計，讓使用者能更輕鬆操作左右按鍵，或是透過食指操作兩組快捷鍵，另外在靠近虎口平貼位置則採用止滑紋路設計，藉此增加操作時的穩定性。

而針對軌跡球本身，則是提高反射效率，讓內部雷射定位裝置可以更精準捕捉軌跡球移動狀況，因此也讓MX M575的定位精度提高至2000dpi。

另外，MX M575能以單顆三號電池在藍牙連接時，對應長達20個月的使用時間，若是透過2.4GHz Dongle連接的話，則可增加至24個月，意味使用者可以不用擔心電力是否會突然不夠，但如果使用者較為頻繁的話，相對也會讓電池續航時間縮短。

羅技同時表示此款軌跡球裝置是以回收塑膠製作，建議售價則是50美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》