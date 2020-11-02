Mophie推出可固定在iPhone 12上的無線充電電池

蘋果宣布在iPhone 12系列機種加入MagSafe磁吸介面後，同時也開啟配件廠商透過此項設計打造更多配件的發展機會，不過，Mophie稍早宣布推出的無線充電背蓋電池Juice Pack Connect，並非透過MagSafe設計，而是透過配件讓背蓋電池可以固定在iPhone 12背面進行充電。

除了用在iPhone 12上，Juice Pack Connect依然可以用於其他同樣以Qi無線充電規範設計的手機，本身則是透過USB-C進行充電，或是透過USB-C連接線幫手機充電，內建電池容量則是5000mAh，但並未透露具體充電功率等規格。

而為了讓iPhone 12系列機種方便使用，Mophie也配合Juice Pack Connect推出可將電池與手機固定配件ConnectStand。除了此次推出的Juice Pack Connect，Mophie也計畫推出更多配件產品，例如可當做立架或手機背面指扣的配件。

Juice Pack Connect預計先透過Mophie官網銷售，同時也會透過合作通路商與全球通路銷售，建議售價則是79.95美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》