Intel藉Iris Xe MAX獨立顯示核心 讓筆電運算效能大幅提昇

在宏碁確認Swift 3X成為第一款搭載Intel Iris Xe MAX獨立顯示核心的新款筆電後，Intel也正式宣佈此款獨立顯示核心將會應用在更多合作夥伴推出的輕薄筆電，並且是以先前提出的「Xe LP」設計打造，同時藉由DL Link技術加快顯示運算。

依照Intle說明，Iris Xe MAX顯示核心同樣是以Intel 10nm SuperFin製程打造，配合此次釋出的DL Link技術讓輕薄筆電也能對應流暢多工運算，以及藉由人工智慧運算形式加快處理效率，讓輕薄筆電發揮更高運算效能。

而DL Link技術僅需透過簡單軟體框架，配合顯示驅動程式即可銜接既有軟體運算需求，因此可讓開發者輕易就能將旗下軟體服務內容相容DL Link技術，並且配合Iris Xe MAX顯示核心發揮更高運算效率。

同時，Intel也針對DL Link技術釋出新版媒體開發工具，以及新版OpenVINO工具組，同時也能透過VTune Profiler分析實際執行效能，而藉由Intel oneAPI設計概念，開發者也能在Iris Xe MAX顯示核心上發揮完整DL Boost運算效果，預期將可發揮7倍人工智慧運算效能表現，在影像編碼部分也能藉由Hyper Encode技術，相比採用高階桌機獨立顯示卡能提供1.78倍編碼效率。

除了宏碁推出的Swift 3X，華碩日前推出的VivoBook Flip TP470與Dell Inspiron 15 7000 2 in 1筆電也均採用相同顯示核心設計，並且搭配第11代Core系列筆電處理器運作產生更高協同運算效能，同時在遊戲表現也能對應1080P以上畫質運作。

同時，Intel也強調接下來將會持續擴展Xe顯示架構應用，除了同樣會將Xe LP顯示架構設計應用在更多桌機處理器產品，明年也準備推出Xe HP與Xe HPG設計的高階顯示核心設計，預期將會應用在伺服器等級產品，以及更多超算應用需求。

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