手勢輕輕一滑就能操作手機功能 導入Google Jacquard技術的Samsonite Konnect-i智慧背包

Samsonite日前宣佈推出與Google Jacquard技術合作的Konnect-i智慧背包，筆者此次取得此款背包進行測試體驗。

什麼是Jacquard技術？

Google Jacquard技術前身是在2015年的Google I/O開發者活動上展示項目Project Jacquard，原本隸屬Google ATAP發展項目之一，其後才獨立為獨立產品繼續發展。

在Jacquard技術中，主要在製作衣服布料內混織可導電的細微線材，並且配合Wi-Fi、藍牙等無線方式與裝置進行連結，進而將衣服直接當做觸控板使用，或是用於操作不同物聯網設備。

▲將電路控制放入布料內，進而讓科技與衣物時尚能結合的Jacquard技術

最早與Google合作Jacquard技術的品牌是Levi's，先後已經推出兩款不同款式牛仔外套，讓使用者能輕易透過在外套袖口等位置，藉由滑動手勢操作手機特定功能，而諸如YSL (Yves Saint Laurent)、Samsonite則是與Google此項技術合作打造智慧背包。

▲Samsonite Konnect-i智慧背包原始包裝會以白色布套收納，上方明顯標示應用Google Jacquard技術

▲背帶上也明顯標示Jacquard技術

▲左側背帶上的條紋位置，就是用於感應手勢部位

▲在盒裝內的Jacquard技術應用tag

▲尺寸大概與一般USB隨身碟相仿

▲側面採用micro USB充電孔

▲背帶上的tag連接槽

▲放入完成與手機配對的tag，就能開始使用

Samsonite的Konnect-i智慧背包

此次由Samsonite與Google合作的Konnect-i智慧背包，總計區分提供單一隔層，以及雙隔層收納空間設計，兩種款式均對應Jacquard技術，主要觸控操作介面設計於左側背帶，透過Jacquard技術專屬tag與手機配對連接，即可透過專屬app設定操作手勢對應功能。

▲手勢觸控位置恰好可讓使用者以自然方式操作，同時觸控識別靈敏度也相當高

目前提供功能分別如下：

自拍：透過手勢遠距離觸發手機相機自拍

音樂：播放、暫停、切換當前播放曲目

通話與訊息：使用者能透過手勢接聽、掛斷電話，同時tag也會透過燈號或震動方式提示有新訊息

導航：透過輕按或滑動手勢，即可獲取預計到達時間，或是路線前進方向提示

使用者可以做一定程度的客製設定，但目前受限app功能選項，因此尚未開放設置特定app功能操作項目，僅能就預設選項選擇使用。

不過，如果使用Android手機的話，則可善用自訂Google Assistant數位助理服務提問內容，例如指定讓Google Assistant執行特定手機功能，進而指派特定手勢執行，依然可以對應更多功能。

而如果本身使用Bose降噪耳機的話，Google更在Jacquard技術app內增加透過手勢開啟降噪選項，但卻未對應其他品牌耳機降噪啟用功能。

▲透過app除了可以了解tag殘餘電量，同時也能設定不同手勢對應功能，或是設定不同燈號對應提示項目，另外使用者也能選擇是否將來電與訊息內容讀出，或是選擇關閉指示燈號顯示功能等

單一隔層設計也相當方便使用

此次筆者拿到的Konnect-i智慧背包是採單一隔層設計，同樣也能對應15.6吋筆電放置需求，但相比採雙隔層設計版本則是小了一點 (20公升與18公升差異)，同時隔層設計也相對簡單，不過也足夠筆者一般外出採訪、工作使用。

▲扣除Jacquard技術應用部分，Samsonite Konnect-i智慧背包其實與一般背包沒有太大差異

▲背帶下緣採用可快速調整背帶長度機構，輕輕往下拉就能將背帶配緊，而要放鬆背帶緊需將扣具往上扳即可鬆開

▲背包頂部提供容易提握的握把設計

▲前方拉鏈條採用可反光材質，方便在夜間做明顯識別

▲左側的側袋可透過拉鍊擴展可拉開幅度

▲方便使用者放置水瓶、雨傘等體積較大物品

▲另一邊的側袋則未供以拉鍊擴展設計，同時外部也標示Google Jacquard技術，大致僅能放置行動電源等長狀扁平物品

▲此次體驗的單一隔層版本，是將電腦隔層與主要隔層合併，加上上層空間會被頂部收納袋佔據部分容積，因此會讓可收納空間相對受限，同時物品放置太多的話，其實也會讓後方的筆電、平板較難抽取

▲背面提供可將背包固定在行李箱提把的設計，方便旅行時放置在隨手行李箱上，而不用持續背負在身上

在主要收納層內，分別提供可放置15.6吋筆電與平板裝置收納空間，並且額外提供固定用魔鬼氈帶，避免筆電或平板意外飛出，而主要收納層內部空間大致可讓筆者額外放置隨身攜帶用的無反相機，以及外接閃光燈，如果要在額外放入一組交換鏡頭的話，可能會讓內部空間變得緊繃，因此如果還要預留額外空間放置其他物品，同時考量頂部提供放置小物的收納袋也會佔據部分內部空間，將使主要收納層可放置空間受限。

但是如果是以輕便都市移動使用的話，原本Konnect-i智慧背包的設計就是以提供恰好足夠使用收納空間為主，加上左右背帶之間並未提供可固定，避免背包過度晃動的扣帶設計，因此建議使用Konnect-i智慧背包時，盡量避免塞入過多物品，避免造成背負時的沈重感。

跟雙隔層設計款式比較的話，其實真正可收納空間並沒有太大差異，但主要不同設計在於單一隔層設計版本是將筆電收納與主要收納空間整合在一起，而雙隔層設計版本則是把筆電收納層額外隔開，讓主要收納層可獨立存放物品，要使用筆電時僅需把最後一個隔層拉鍊拉開即可拿出，不用擔心主要收納層存放物品是否掉出。

另外，單一隔層與雙隔層設計版本在前方收納設計也有不同，前者採左右拉鍊隔層設計，後者則是採單一橫向拉開隔層設計，而兩側則分別是可放置雨傘等物品，以及可供拉開放置水瓶的收納袋。

▲整體尺寸算適中，對一般使用者並不算太大

▲前方兩組側袋可以放置經常使用隨身物品，例如手機、交通卡等

▲頂部收納袋也能放置常用小物，或是太陽眼鏡

▲前方收納空間可放置錢包、隨身用筆等小物

▲主要隔層內部空間對於收納一般出門需求物品，其實算充裕，但可惜上方空間會容易被頂部收納袋佔據

▲以筆者為例，出門攜帶一台15.6吋的MacBook Pro，加上當天採訪需求放入一台數位單眼、外接閃光燈、配件包、三腳架，其實還有一點空間可放置其他隨身物品

目前Jacquard技術對應功能仍有侷限，但可應付一般移動使用需求

在背袋側面與左側背帶處，則均標示Google Jacquard技術標誌。至於在背帶左下角部位，則是透過彈性布料將Jacquard技術對應tag包覆，避免意外掉落。

Jacquard技術對應tag則是透過micro USB連接孔充電，配對方式則是透過藍牙連接，設定過程也會提示使用者如何使用背帶上的觸控手勢對應不同操作，基本上可對應上、下滑動，以及包含輕拍兩下與用手掌覆蓋整個觸控面，而tag顯示燈號則可透過藍色、綠色與粉紅色標示不同提示項目。，

不過，目前Jacquard技術的tag可對應操作功能仍有限，但基本上可對應絕大多數的音樂播放操作、來電接聽、尋找手機、記錄地點、呼叫Google Assistant數位助理服務及拍照，只是要對應更細膩操作功能，或是使用特定App功能的話，可能就要看Google日後是否開放此方面自訂選項。

▲以筆者身高約173公分高度背負，大小算是適中，同時也因為背帶採寬面設計，同時以蜂窩狀軟墊與網布為底，在背負時不太會感覺悶熱

小結

扣除Google Jacquard技術，Samsonite Konnect-i智慧背包就與一般背包沒有太大差異，同時本身其實是鎖定城市移動使用需求打造，因此實際容積並不算大。依照筆者使用情況來看，大致上可對應一天出門採訪時的物品背負需求，或是幾天內的出差使用，但如果要對應長途旅行的話，可能就有點不夠。

不過，Samsonite Konnect-i智慧背包的重點還是在於背帶上可透過手勢操作手機功能設計，讓使用者能藉此降低使用手機，卻無需擔心是否遺漏電話，或是不知道導航下一步該怎麼走，甚至也能透過手機與背包連結，確認自己是否忘記帶走手機。

雖然目前實際應用似乎仍以簡單功能為主，但其實Google就是希望透過Jacquard技術讓使用者透過簡單手勢，即可完成原本需要拿起手機操作使用需求，另一方面也期望能藉由此項技術讓日常生活裡的衣物、背包等都能成為人機互動介面，因此預期未來將能看見此項技術被應用在更廣泛範圍。

▲Samsonite Konnect-i智慧背包

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》