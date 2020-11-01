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ChargeSPOT共享行動電源服務擴大在台布局 明年推出訂閱使用方案

聯合新聞網 / 楊又肇

去年4月底進軍台灣市場的ChargeSPOT共享行動電源服務，今日 (10/20)宣布進一步與台北市政府合作，預期擴大其行動電源租借應用範圍，同時也宣布因應不同設置場所推出全新借電站，讓ChargeSPOT共享行動電源服務可進駐更多元應用場景。

ChargeSPOT共享行動電源服務共同創辦人暨執行長姜建丞表示，目前ChargeSPOT服務據點從去年4月底進駐台灣市場後，目前已經累積建置約3000個據點，並且累積吸引約20萬名用戶註冊使用，而從香港推出服務，並且陸續將服務擴展至日本、泰國等地區，總計累積超過3萬5000的合作據點。

以服務模式來看，ChargeSPOT所提供服務，則是主打每小時以新台幣12元計費，租借超過3小時，則會在時間滿48小時內維持相同計費，亦即使用者能在48小時內以新台幣36元價格租借使用行動電源，同時提供異地租借、歸還，甚至提供台灣租借、日本歸還的跨國使用模式。

姜建丞表示，雖然目前行動電源產品已經普及，但是對一般使用者依然會有隨身攜帶、必須記得補充電力等麻煩，尤其在目前日常生活都需要使用智慧型手機進行聯繫、付款，或是訂購物品，隨時可補充智慧型手機電力的需求顯然就更多，因此推出ChargeSPOT共享行動電源服務，就是為了解決此類臨時需求。

除了提供行動電源租借，ChargeSPOT共享行動電源服務也進一步與廣告內容整合，甚至也結合在地店家消費合作，例如透過店內消費即可免費使用行動電源，或是獲取更多店家消費優惠資訊。

明年第一季將推出訂閱使用模式

而在此次公布消息裡，ChargeSPOT共享行動電源服務更宣布將明年第一季內推出訂閱使用模式，並且與更多品牌合作，例如首波與頂呱呱合作中，每月支付固定訂閱金額，除了可獲得頂呱呱套餐，同時也能無限次使用在各個頂呱呱店內放置的ChargeSPOT共享行動電源服務。

另外，ChargeSPOT共享行動電源服務也宣布推出企業訂閱方案，分別提供企業以月付1500元起跳金額 (依照員工人數規模)，即可在企業辦公室內設置一台ChargeSPOT共享行動電源服務借電站，並且提供員工無限次借電，或是協助員工支付每月99元，讓較常在外跑業務的員工可以在各地ChargeSPOT共享行動電源服務借電站無限次借電。

為了做到環境延續目標，ChargeSPOT共享行動電源服務也藉由協助回收舊有或廢棄的行動電源，並且提供服務使用券方式吸引更多使用者，回收電池則將由日本回收公司進行拆解。

未來將拓點歐美市場，藉由App Clips加快借電效率

在後續接受訪談時，姜建丞透露接下來的拓點方向將朝向夏威夷發展，原因在於有眾多日本人前往觀光，而未來將會進一步拓展至洛杉磯等美國城市，未來也會計畫擴展至歐洲主要城市，並且優先串連娛樂、觀光等消費場所。

▲ChargeSPOT共享行動電源服務共同創辦人暨執行長姜建丞
▲ChargeSPOT共享行動電源服務共同創辦人暨執行長姜建丞

至於此次宣布採用蘋果在iOS 14作業系統加入的App Clips設計，藉此加快使用者借用電池流程，讓使用者能在短短20秒內完成租借，ChargeSPOT共享行動電源服務策略長譚英奎表示，許多首次借電的使用者都是臨時需要充電，因此希望以更短流程讓使用者完成租借，後續再以更多優惠服務吸引使用者下載app長時間使用。

針對Android平台使用者，譚英奎也透露接下來也會考慮採用Google Instant Apps設計，讓Android手機也能在更短流程下完成租借。而此次在新機台上增加的NFC功能，則是讓使用者透過近距離感應即可完成啟動app租借，或是引導使用者下載app。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 洛杉磯

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