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超過新台幣6萬？Pentax K-3 III機身揭曉 預計在2021年的CP+正式推出

聯合新聞網 / 楊又肇

Ricoh Image稍早正式揭曉新款APS-C相機K-3 III，將延續2015年推出的K-3 II設計，預計會在2021年的CP+活動上正式推出。

K-3 III原訂在今年正式推出，但顯然是因為疫情影響關係，因此將正式推出時間延後至明年，但稍早仍具體公布K-3 III相關細節，同時也確認機身售價將會在20萬日圓以上，價格預期會超過新台幣6萬元。

依照Ricoh Image公布資訊，K-3 III單機身尺寸為134.5 x 103.5 x 73.5mm，重量則為735公克，若加上電池與SD卡後的重量則是820公克。

機身採用雙記憶卡插槽設計，並且對應SD記憶卡規格，但僅第一個卡槽支援UHS-1 II規格，另外也加入Wi=Fi、藍牙連接功能，機身則搭載USB 3.2 Gen.1 Type-C連接埠、2.5mm快門線、同步快門插槽、以及mini HDMI插槽，另外也包含麥克風與耳機孔設計，而USB 3.2 Gen.1 Type-C與拍攝時供電。

電池規格則採用D-LI90P型號，最高可對應800張照片拍攝，或是長達250分鐘錄影。

至於APS-C感光元件則採用2678萬畫素、有效畫素達2573萬畫素規格，並且搭載Pentax SR機身防震設計，以及DR II超音波除塵技術，防震補正級別可達5.5級，而ISO範圍則介於100-1600000之間，分別對應每秒12張連拍與最高連續寫入37張JPEG、32張RAW檔案，或是30張全新RAW+檔案影像。

而對焦系統則採用全新設計的SAFOX13系統，對應101點測距對焦點，十字對焦點則維持與現有對焦系統相同的25點設計，對焦動態範圍介於-4到18 EV，測光則是透過30.7萬畫素的RGB Ir系統完成，曝光補償範圍為±5EV，至於Live View螢幕則採用對比對焦技術，同時加入觸控功能，但並未搭載可翻轉使用設計，光學觀景窗則提供1.05倍放大率，當使用者眼部貼近光學觀景窗時，就會自動將機身Live View螢幕關閉。

其他部分，則包含在錄影功能加入4K 30p@24p，或是Full HD@60p/30p/24p影片錄製功能，可選擇透過MPEG-4 AVC或H.264格式存放，最長僅支援25分鐘，同時檔案大小上限為4GB。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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