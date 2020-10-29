Insta360 ONE X2揭曉 機身加入10公尺防水、強化AI拍攝剪輯效果

繼2018年推出的Insta360 ONE X全景攝影機後，Insta360再次宣布推出新款全景攝影機Insta360 ONE X2，除了進一步提高電池續航表現，更讓機身直接可對應10公尺防水使用需求，同時也藉由人工智慧技術讓使用者更容易剪輯拍攝全景影片。

新版Insta360 ONE X2對應5.7K影片解析度，不僅延續先前機種幾乎無縫的全天周影像縫合技術，讓實際拍攝全景影片更為真實，同時此次更新也讓影片每秒畫格數、色彩表現大幅提昇，另外也針對立體聲收音表現改進，並且讓電池續航時間增加55%，而此次機身更無需加裝防水殼，即可對應10公尺的IPX8等級水下防護使用需求。

此次拍攝功能裡，同樣包含可拍攝類空拍效果的隱形自拍棒 (Invisible Selfie Stick)模式，以及可讓使用者先拍攝，之後再透過Insta360 App設定運鏡的全景運鏡功能，另外也提供包含可以超慢動作呈現運鏡內容的時間凝結 (Freeze Frame)，或是以運動相機 (Steady Cam)形式配合機身防震第一人稱視角影片。

Insta360更強調在Insta360 ONE X2的防震效果比先前機種明顯提昇，並且可藉由水平鎖定方式確保拍攝畫面穩定，另外也搭載可自動追蹤人物、動物，或是特定移動物件的深度追蹤 (Deep Track) 2.0技術，搭配此次在App內增加的人工智慧剪輯功能，將能更容易讓使用者剪輯隨著移動物件改變視角的全景影片。

在新加入的人工智慧剪輯功能中，更讓使用者可透過App內的Shot Lab選項套用不同剪輯模版，其中包含能以第一人稱視角模擬飛行影片的「Fly Lapse」模式，以及新版子彈時間拍攝模式，另外也增加可讓使用者以不同動作同時出現在影片內容的「Shadow Clone」模式，或是能呈現多重分身的「Clone Trail」模式，其他還包含同樣透過人工智慧運算的自動運鏡移動延時攝影與自動拍攝定格影片功能，甚至也能自動拍攝全景影片。

Insta360 ONE X2藉由DNG RAW檔案格式拍攝動態範圍更廣、保留更多細節，並且減少雜訊的靜態影像，同時可透過人工智慧自動追蹤技術與後鏡頭，讓前鏡頭拍攝影片中以子母畫面呈現個人頭像的「MultiView」功能，或是透過全景鏡頭拍攝包含手臂與周遭環境的個人視角影片。

而配合Apple Watch使用的話，除了可透過Apple Watch操作Insta360 App連動功能，更可在影片內加入GPS地理位置，甚至也能加入當前速度與所在地高度等資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》