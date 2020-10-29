快訊

陽信超貸案更二審出包 立委何志偉父親有罪獲撤銷

新冠肺炎境外移入又添3例！ 指揮中心14：00說明

Insta360 ONE X2揭曉 機身加入10公尺防水、強化AI拍攝剪輯效果

聯合新聞網 / 楊又肇

繼2018年推出的Insta360 ONE X全景攝影機後，Insta360再次宣布推出新款全景攝影機Insta360 ONE X2，除了進一步提高電池續航表現，更讓機身直接可對應10公尺防水使用需求，同時也藉由人工智慧技術讓使用者更容易剪輯拍攝全景影片。

新版Insta360 ONE X2對應5.7K影片解析度，不僅延續先前機種幾乎無縫的全天周影像縫合技術，讓實際拍攝全景影片更為真實，同時此次更新也讓影片每秒畫格數、色彩表現大幅提昇，另外也針對立體聲收音表現改進，並且讓電池續航時間增加55%，而此次機身更無需加裝防水殼，即可對應10公尺的IPX8等級水下防護使用需求。

此次拍攝功能裡，同樣包含可拍攝類空拍效果的隱形自拍棒 (Invisible Selfie Stick)模式，以及可讓使用者先拍攝，之後再透過Insta360 App設定運鏡的全景運鏡功能，另外也提供包含可以超慢動作呈現運鏡內容的時間凝結 (Freeze Frame)，或是以運動相機 (Steady Cam)形式配合機身防震第一人稱視角影片。

Insta360更強調在Insta360 ONE X2的防震效果比先前機種明顯提昇，並且可藉由水平鎖定方式確保拍攝畫面穩定，另外也搭載可自動追蹤人物、動物，或是特定移動物件的深度追蹤 (Deep Track) 2.0技術，搭配此次在App內增加的人工智慧剪輯功能，將能更容易讓使用者剪輯隨著移動物件改變視角的全景影片。

在新加入的人工智慧剪輯功能中，更讓使用者可透過App內的Shot Lab選項套用不同剪輯模版，其中包含能以第一人稱視角模擬飛行影片的「Fly Lapse」模式，以及新版子彈時間拍攝模式，另外也增加可讓使用者以不同動作同時出現在影片內容的「Shadow Clone」模式，或是能呈現多重分身的「Clone Trail」模式，其他還包含同樣透過人工智慧運算的自動運鏡移動延時攝影與自動拍攝定格影片功能，甚至也能自動拍攝全景影片。

Insta360 ONE X2藉由DNG RAW檔案格式拍攝動態範圍更廣、保留更多細節，並且減少雜訊的靜態影像，同時可透過人工智慧自動追蹤技術與後鏡頭，讓前鏡頭拍攝影片中以子母畫面呈現個人頭像的「MultiView」功能，或是透過全景鏡頭拍攝包含手臂與周遭環境的個人視角影片。

而配合Apple Watch使用的話，除了可透過Apple Watch操作Insta360 App連動功能，更可在影片內加入GPS地理位置，甚至也能加入當前速度與所在地高度等資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

空拍 自拍

延伸閱讀

操刀國片配樂 法蘭搶金馬自嘲「不會眷顧我」

威潤再以自有品牌衛星定位監控產品 獲台灣精品獎

胰臟癌AI偵測 揪出1公分腫瘤

未剪輯昔日專訪釋出 喬丹對社群媒體壓力也喊吃不消

相關新聞

RDNA 2顯示架構、7nm製程加持 AMD Radeon RX6800 XT、RX6800顯示卡直攻RTX 3080

繼日前揭曉採Zen 3架構設計的Ryzen 5000系列處理器後，AMD更接續公布市場以「Big Navi」為稱，並且換上RDNA 2顯示架構設計的Radeon RX6000系列顯示卡，首波將推出Radeon RX6800 XT與Radeon RX6800。

AMD揭曉可發揮完整RDNA 2顯示架構效能的Radeon RX6900 XT

除了揭曉Radeon RX6800 XT與Radeon RX6800兩張採用RDNA 2架構設計顯示卡，並且預告已經投入RDNA3顯示架構設計後，AMD更揭曉運作電功耗同樣在300W，但是顯示效能直指NVIDIA GeForce RTX 3090的Radeon RX6900 XT。

799美元起跳！蘋果最快11月中旬公布Arm架構Mac機種

除了近期宣布iPhone 12與iPhone 12 Pro上市，同時準備在11月13日接續開放銷售iPhone 12 Pro Max與iPhone 12 mini，相關消息更指稱蘋果預計年底正式推出的Arm架構Mac機種，將會在11月中旬之後公布上市資訊。

蘋果明年更新的AirPods Pro 下緣柱狀將完全消失？

依照彭博新聞記者Mark Gurman取得消息，表示蘋果計畫在明年推出新款AirPods耳機產品中，將會把耳機外觀重新作調整，其中包含將目前耳機下緣柱狀設計去除，僅保留耳機本體，讓耳機可以變得更加圓潤。

死灰復燃的蘋果無線充電板AirPower 傳再次取消上市計畫

先前原本有消息指稱蘋果計畫讓胎死腹中的的無線充電板AirPower，透過重新設計方式恢復上市計畫，但在目前蘋果於iPhone 12系列推出採磁吸固定設計的MagSafe充電配件，甚至藉由MagSafe磁吸特性延伸更多周邊配件使用模式，顯示蘋果已經取消讓AirPower恢復上市。

蘋果疑似洩露新款16吋Mac筆電 可能在11月發表？

蘋果公司在10月中旬才發表iPhone 12系列手機，不過市場早已盛傳蘋果將在11月再度辦發表會，推出第一款蘋果自家處理...

蘋果新AirPods無線耳機要來了 傳明年推出2款

在AirPods無線耳機成為蘋果公司一大業績成長來源之際，知情人士透露，蘋果計劃明年推出新版的入門款AirPods、以及...

雙11限定！MSI超級購物季開跑 電競筆電挑戰最狂優惠

年度盛事雙11大檔即將到來，MSI微星搶先推出「超級購物季」優惠方案！光棍節限定多款電競筆電限量瘋搶！RTX 2070飆...

Fitbit Inspire 2運動手環 電池續航力最長10天以上

想要隨時掌握自己的健康與運動數據嗎？Fitbit旗下具備最新技術、健康與運動功能的運動手環Fitbit Inspire ...

新台幣252萬元！LG首款可捲式OLED電視 掀新一代電視革命

在 2019 年 CES 美國消費性電子展上，LG 推出一款可捲式 OLED 電視「LG SIGNATURE OLED TV R 」，這款新電視號稱是新一代電視革命，將重新定義影音使用空間與方式。

先買的人哭了！Sony ZV-1推網美系晨曦白新色再送配件

影音創作正夯，Sony上半年推出具備「all-in-one」影片拍攝功能的輕巧隨身數位相機ZV-1，專為輕影音拍攝／影片...

小米電視終於來了！65吋4K螢幕首波限量優惠價16,999元

許多米粉們期待已久的小米智慧顯示器終於要在台灣開賣，首推65吋機種，並以超驚人的16,999元首波限量優惠價，10月22...

熱門新聞

iPhone 12不送充電器為了環保 外媒3點打臉「沒有用！」

狂省1899元！Google悄送Pixel 5優惠 僅限「在地嚮導」獨享

平價5G手機新貨到！三星A42 5G配備6.6吋螢幕、4主鏡頭

三星推平價5G新機Galaxy A42 5G 1.3萬元有找

iPhone 12大陸退燒 上市不到一周就跌價

曾諷iPhone 12取消提供耳機與充電器 三星明年旗艦機傳跟進

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。