AMD揭曉可發揮完整RDNA 2顯示架構效能的Radeon RX6900 XT

除了揭曉Radeon RX6800 XT與Radeon RX6800兩張採用RDNA 2架構設計顯示卡，並且預告已經投入RDNA3顯示架構設計後，AMD更揭曉運作電功耗同樣在300W，但是顯示效能直指NVIDIA GeForce RTX 3090的Radeon RX6900 XT。

相比Radeon RX6800 XT與Radeon RX6800，壓軸揭曉的Radeon RX6900 XT分別採用80組CU、運作時脈與Radeon RX6800 XT同為2015MHz，超頻模式下一樣可達2250MHz，並且維持搭載128MB容量Infinity Cache與16GB GDDR6顯示記憶體，運作電功耗採相同300W設計。

AMD表示，在Radeon RX6900 XT的設計中，將可讓RDNA 2顯示效能具體展現，相比過往採用GCN顯示架構效能表現，將能發揮超過65%的顯示效能，同時在開啟Rage Mode，並且搭配Ryzen 5000系列處理器，運用顯示卡記憶體共用資源情況下，將使多數遊戲執行表現超越NVIDIA近期推出的「怪獸級」顯示卡GeForce RTX 3090。

與其他Radeon RX6000系列顯示卡一樣，Radeon RX6900 XT也支援硬體端的即時光影追跡，並且與微軟Direct X 12 Ultimate高度整合，另外也支援AMD諸多軟體調整應用功能。

至於建議售價部分，Radeon RX6900 XT將以999美元建議售價於12月8日上市，同時AMD也強調本身可提供完整的處理器、顯示卡運算效能，讓玩家能有更高的遊戲體驗。

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