快訊

陽信超貸案更二審出包 立委何志偉父親有罪獲撤銷

新冠肺炎境外移入又添3例！ 指揮中心14：00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AMD揭曉可發揮完整RDNA 2顯示架構效能的Radeon RX6900 XT

聯合新聞網 / 楊又肇

除了揭曉Radeon RX6800 XT與Radeon RX6800兩張採用RDNA 2架構設計顯示卡，並且預告已經投入RDNA3顯示架構設計後，AMD更揭曉運作電功耗同樣在300W，但是顯示效能直指NVIDIA GeForce RTX 3090的Radeon RX6900 XT。

相比Radeon RX6800 XT與Radeon RX6800，壓軸揭曉的Radeon RX6900 XT分別採用80組CU、運作時脈與Radeon RX6800 XT同為2015MHz，超頻模式下一樣可達2250MHz，並且維持搭載128MB容量Infinity Cache與16GB GDDR6顯示記憶體，運作電功耗採相同300W設計。

AMD表示，在Radeon RX6900 XT的設計中，將可讓RDNA 2顯示效能具體展現，相比過往採用GCN顯示架構效能表現，將能發揮超過65%的顯示效能，同時在開啟Rage Mode，並且搭配Ryzen 5000系列處理器，運用顯示卡記憶體共用資源情況下，將使多數遊戲執行表現超越NVIDIA近期推出的「怪獸級」顯示卡GeForce RTX 3090。

與其他Radeon RX6000系列顯示卡一樣，Radeon RX6900 XT也支援硬體端的即時光影追跡，並且與微軟Direct X 12 Ultimate高度整合，另外也支援AMD諸多軟體調整應用功能。

至於建議售價部分，Radeon RX6900 XT將以999美元建議售價於12月8日上市，同時AMD也強調本身可提供完整的處理器、顯示卡運算效能，讓玩家能有更高的遊戲體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AMD 顯示卡

延伸閱讀

缺貨效應 法人預估技嘉第4季業績季減10%

超微收購賽靈思後 將躍升全球第四大IC設計業者

AMD以350億美元等值股票收購賽靈思 未來強化超算與5G應用領域

經濟解析／AMD收購賽靈思買貴了？有助吃下哪塊市場？

相關新聞

RDNA 2顯示架構、7nm製程加持 AMD Radeon RX6800 XT、RX6800顯示卡直攻RTX 3080

繼日前揭曉採Zen 3架構設計的Ryzen 5000系列處理器後，AMD更接續公布市場以「Big Navi」為稱，並且換上RDNA 2顯示架構設計的Radeon RX6000系列顯示卡，首波將推出Radeon RX6800 XT與Radeon RX6800。

AMD揭曉可發揮完整RDNA 2顯示架構效能的Radeon RX6900 XT

除了揭曉Radeon RX6800 XT與Radeon RX6800兩張採用RDNA 2架構設計顯示卡，並且預告已經投入RDNA3顯示架構設計後，AMD更揭曉運作電功耗同樣在300W，但是顯示效能直指NVIDIA GeForce RTX 3090的Radeon RX6900 XT。

799美元起跳！蘋果最快11月中旬公布Arm架構Mac機種

除了近期宣布iPhone 12與iPhone 12 Pro上市，同時準備在11月13日接續開放銷售iPhone 12 Pro Max與iPhone 12 mini，相關消息更指稱蘋果預計年底正式推出的Arm架構Mac機種，將會在11月中旬之後公布上市資訊。

蘋果明年更新的AirPods Pro 下緣柱狀將完全消失？

依照彭博新聞記者Mark Gurman取得消息，表示蘋果計畫在明年推出新款AirPods耳機產品中，將會把耳機外觀重新作調整，其中包含將目前耳機下緣柱狀設計去除，僅保留耳機本體，讓耳機可以變得更加圓潤。

死灰復燃的蘋果無線充電板AirPower 傳再次取消上市計畫

先前原本有消息指稱蘋果計畫讓胎死腹中的的無線充電板AirPower，透過重新設計方式恢復上市計畫，但在目前蘋果於iPhone 12系列推出採磁吸固定設計的MagSafe充電配件，甚至藉由MagSafe磁吸特性延伸更多周邊配件使用模式，顯示蘋果已經取消讓AirPower恢復上市。

蘋果疑似洩露新款16吋Mac筆電 可能在11月發表？

蘋果公司在10月中旬才發表iPhone 12系列手機，不過市場早已盛傳蘋果將在11月再度辦發表會，推出第一款蘋果自家處理...

蘋果新AirPods無線耳機要來了 傳明年推出2款

在AirPods無線耳機成為蘋果公司一大業績成長來源之際，知情人士透露，蘋果計劃明年推出新版的入門款AirPods、以及...

雙11限定！MSI超級購物季開跑 電競筆電挑戰最狂優惠

年度盛事雙11大檔即將到來，MSI微星搶先推出「超級購物季」優惠方案！光棍節限定多款電競筆電限量瘋搶！RTX 2070飆...

Fitbit Inspire 2運動手環 電池續航力最長10天以上

想要隨時掌握自己的健康與運動數據嗎？Fitbit旗下具備最新技術、健康與運動功能的運動手環Fitbit Inspire ...

新台幣252萬元！LG首款可捲式OLED電視 掀新一代電視革命

在 2019 年 CES 美國消費性電子展上，LG 推出一款可捲式 OLED 電視「LG SIGNATURE OLED TV R 」，這款新電視號稱是新一代電視革命，將重新定義影音使用空間與方式。

先買的人哭了！Sony ZV-1推網美系晨曦白新色再送配件

影音創作正夯，Sony上半年推出具備「all-in-one」影片拍攝功能的輕巧隨身數位相機ZV-1，專為輕影音拍攝／影片...

小米電視終於來了！65吋4K螢幕首波限量優惠價16,999元

許多米粉們期待已久的小米智慧顯示器終於要在台灣開賣，首推65吋機種，並以超驚人的16,999元首波限量優惠價，10月22...

熱門新聞

iPhone 12不送充電器為了環保 外媒3點打臉「沒有用！」

狂省1899元！Google悄送Pixel 5優惠 僅限「在地嚮導」獨享

平價5G手機新貨到！三星A42 5G配備6.6吋螢幕、4主鏡頭

三星推平價5G新機Galaxy A42 5G 1.3萬元有找

iPhone 12大陸退燒 上市不到一周就跌價

曾諷iPhone 12取消提供耳機與充電器 三星明年旗艦機傳跟進

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。