RDNA 2顯示架構、7nm製程加持 AMD Radeon RX6800 XT、RX6800顯示卡直攻RTX 3080

繼日前揭曉採Zen 3架構設計的Ryzen 5000系列處理器後，AMD更接續公布市場以「Big Navi」為稱，並且換上RDNA 2顯示架構設計的Radeon RX6000系列顯示卡，首波將推出Radeon RX6800 XT與Radeon RX6800。

依照AMD說明，Radeon RX6800 XT將用於對比競爭對手NVIDIA推出的GeForce RTX 3080，而Radeon RX6800則將與GeForce RTX 2080 Ti比較。兩張顯示卡都會以新款RDNA 2顯示架構打造，前者預計在11月18日上市，建議售價為649美元，而後者同樣會在11月18日推出，建議售價則是579美元。

另外，AMD也透露下一款RDNA 3顯示架構已經著手研發，預期要在2021年下半年至2022年左右推出。

在設計上，RDNA 2顯示架構GPU同樣以台積電7nm製程打造，但AMD強調藉由現有製程技術精進，讓RDNA 2顯示架構能以相同電力驅動，提高30%運作時脈，甚至藉由全新Infinity Cache設計，及可以90%電力即可讓記憶體頻寬增加2.17倍，進而讓每瓦效能提高54%。

同時，AMD也強調RDNA 2顯示架構與微軟Direct X 12 Ultimate深度整合，其中包含對應硬體等級的即時光影追跡效果，以及可變速率渲染效果，另外也包含網狀渲染與取樣反饋等應用，藉此讓遊戲畫面表現與影像特效處理效能大幅提昇，而配合AMD FidelityFX資源更可對應更多圖像處理特效，其中包含超解像處理、雜訊去除，動態對比銳化效果等。

其中，包含《眾神殞落 (Godfall)》、《極地戰嚎6 (FarCry 6)》、《魔獸世界：暗影之境 (World of Warcraft: Shadowlands)》，以及《The Riftbreaker》在內即將在11月後陸續推出的35款遊戲，都能藉由新款Radeon RX6000系列顯示卡使用硬體等級的即時光影追跡效果，以及其他顯示卡處理特效。

而相比先前採RDNA顯示架構的Radeon RX5700 XT比較，採用RDNA 2顯示架構的新顯示卡，在4K解析度規格下的每秒畫格數表現約提昇2倍左右。

除此之外，AMD還強調藉由軟體端的Rage Mode (憤怒模式)一鍵超頻，以及搭配Ryzen 5000系列處理器共用Radeon RX6000系列顯示卡記憶體資源，將能額外榨出更多運算效能。而配合AMD旗下FreeSync、Radeon Anti-Lag，以及Radeon Boost技術加持，更可縮減遊戲畫面延遲情況，以4K畫質執行的《要塞英雄 (Fortnite)》為例，將可從原本63毫秒延遲縮減為40毫秒，幾乎減少37%比例。

硬體規格方面，Radeon RX6800 XT採72組CU、運作時脈達2015MHz，超頻模式下可達2250MHz，並且搭載128MB容量Infinity Cache，配置16GB GDDR6顯示記憶體，運作電功耗則是300W，強調相比電功耗為320W的GeForce RTX 3080，在4K解析度下的每秒畫格數有相近表現，甚至在部分遊戲表現超越GeForce RTX 3080，而在1440P解析度表現更有諸多贏面。

至於Radeon RX6800則採用60組CU、運作時脈達1815MHz，超頻模式下可達2105MHz，同樣搭載128MB容量Infinity Cache與16GB GDDR6顯示記憶體，運作電功耗降為250W，至於對比顯示卡則是GeForce RTX 2080 Ti，強調在4K解析度下的每秒畫格數幾乎有大幅超越，而在1440P解析度表現更是大獲全勝。

不過，若仔細看的話，可以發現這樣的結果仍須配合使用Ryzen 5000系列處理器，透過顯示卡記憶體資源共用，藉此加快運算效率才能實現。

相比NVIDIA在新款GeForce RTX 30系列顯示卡移除以USB-C連接埠設計的VirtualLink介面，在Radeon RX6000系列顯示卡則是做了保留，並且提供兩組DisplayPort與一組HDMI輸出設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》