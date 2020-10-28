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死灰復燃的蘋果無線充電板AirPower 傳再次取消上市計畫

聯合新聞網 / 楊又肇

先前原本有消息指稱蘋果計畫讓胎死腹中的的無線充電AirPower，透過重新設計方式恢復上市計畫，但在目前蘋果於iPhone 12系列推出採磁吸固定設計的MagSafe充電配件，甚至藉由MagSafe磁吸特性延伸更多周邊配件使用模式，顯示蘋果已經取消讓AirPower恢復上市。

依照Jon Prosser於Twitter透露消息，表示從消息人士得知蘋果已經將原訂在2021年恢復上市的AirPower，從相關上市計畫內移除，意味即便到明年也不會看見此款配件恢復上市。

不過，從蘋果今年在iPhone 12系列採用MagSafe磁吸介面設計，讓更多無線充電配件能配合此項設計，讓iPhone 12系列機種能更正確對準無線充電最佳感應位置，同時也能進一步延伸應用MagSafe的配件，例如此次推出的背夾及保護套，因此似乎也沒有必要特別推出可同時對應多款蘋果裝置充電的無線充電板。

AirPower是蘋果在2017年隨著iPhone 8系列與iPhone X一同推出配件，當時標榜可讓使用者同時針對iPhone、Apple Watch，以及另一款支援Qi無線充電的蘋果裝置補充電力，但後續始終無法解決同時對三款裝置供電與發熱問題，使得蘋果後續一再延後此款配件上市時間，最後甚至默默取消此項配件上市計畫。

雖然前些時候再次傳出蘋果有機會讓此款配件以重新設計形式恢復上市，但隨即又傳出延後至明年推出的消息，而此次再次傳出取消上市，顯然就是因為推出MagSafe設計，使得蘋果決定投入此項設計應用配件市場發展。

雖然蘋果取消AirPower上市，但不少第三方配件廠商仍相繼推出可同時幫兩款，或是三款蘋果裝置充電的無線充電板配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 AirPower 蘋果

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