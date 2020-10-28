蘋果明年更新的AirPods Pro 下緣柱狀將完全消失？

依照彭博新聞記者Mark Gurman取得消息，表示蘋果計畫在明年推出新款AirPods耳機產品中，將會把耳機外觀重新作調整，其中包含將目前耳機下緣柱狀設計去除，僅保留耳機本體，讓耳機可以變得更加圓潤。

在此之前，市場已經有不少傳聞指稱蘋果計畫推出自有品牌的全罩式耳機，名稱則可能以AirPods Studio為稱，但目前此項產品有可能延後至明年才會推出。而此次傳出消息，則是認為明年針對現有AirPods產品更新設計，將會將AirPods耳機下緣用於放置電池與麥克風元件的柱狀設計做調整。

其中，新款AirPods Pro將會完整去除下緣柱狀設計，可能比照三星今年推出的Galaxy Buds Live，讓使用者可將耳機塞入耳內配掛，同時在新款AirPods設計則可能依然會保留柱狀設計，但長度將不會特別明顯，另外也可能改為入耳式耳塞設計，意味原本沿用EarPods耳機外型設計將會改變，同時也為了與AirPods Pro做產品區隔，預期不會搭載主動降噪功能。

另外傳聞也指稱蘋果有可能會在新款耳機採用全新晶片設計，但不確定是否會因為與Qualcomm恢復合作，進而採用Qualcomm提出的真無線耳機設計方案。

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