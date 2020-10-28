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799美元起跳！蘋果最快11月中旬公布Arm架構Mac機種

聯合新聞網 / 楊又肇

除了近期宣布iPhone 12與iPhone 12 Pro上市，同時準備在11月13日接續開放銷售iPhone 12 Pro Max與iPhone 12 mini，相關消息更指稱蘋果預計年底正式推出的Arm架構Mac機種，將會在11月中旬之後公布上市資訊。

意味蘋果在第二波iPhone新機上市後，將會在短時間內舉辦下半年第三場新品發表會，除了預計公布換上Arm架構設計Apple Silicon處理器的新款Mac，蘋果預期也會同步宣布推出採用Intel第11代Core系列處理器的新款Mac，在全面移轉至Arm架構設計之前，讓使用者仍有額外緩衝更新選擇。

而在換上Arm架構的新款Mac中，將包含新款MacBook與13.3吋MacBook Pro，同時建議售價預期分別從799美元與1099美元起跳，但實際上市時間應該還是會在12月。

相較目前市場銷售，並且維持使用Intel處理器的13.3吋MacBook Air採999美元起跳售價，13.3吋MacBook Pro則採1299美元起跳價位設計，顯示換上Arm架構設計的新款Mac機種將以更低價位提供銷售。

至於採用Arm架構設計，預期將使新款Mac機種能有更輕盈機身與更持久的電池續航表現，同時運算效能也將對比現有採用Intel處理器設計機種，而在未來機身設計也能有更大彈性，例如打造更輕薄、或是全型態的Mac機種設計。

而在軟體相容部分，除了新版macOS將同時對應Intel處理器與Apple Silicon處理器，蘋果也計畫透過轉換工具等方式，讓既有軟體可移轉至Arm架構硬體環境，同時也透過Catalyst工具將眾多iOS平台app帶到Mac機種使用，藉此增加Arm架構Mac軟體可用數量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Arm MacBook

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