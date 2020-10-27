華碩旗下首款光觸發機械電競鍵盤、搭配手機的入耳式電競耳機同步登場
華碩宣布推出兩款電競配件新品，分別是採光觸發設計的ROG Strix Scope RX光學機械電競鍵盤，以及日前與ROG Phone 3一同亮相的ROG Cetra RGB入耳式電競耳機。
其中，ROG Strix Scope RX光學機械電競鍵盤是華碩第一款採光觸發設計的鍵盤產品，透過紅外線感應觸發實現1毫秒回饋時間表現，同時配合中空方型桿及四個角栓改良傳統機械按鍵晃動問題，並且以X型穩定器確保鍵壓力道平衡，讓鍵軸壓按觸感接近Cherry紅軸設計。
此外，鍵盤本身更配置鋁合金上蓋，以及IP56等級防潑水，以及可達1億次按鍵敲擊使用壽命，另外每組按鍵均搭載RGB LED獨立燈號，配合華碩旗下Aura Sync同步燈效，即可打造客製化背光效果，至於鍵盤則採用USB 2.0連接埠設計。
而此次同步推出的ROG Cetra RGB入耳式電競耳機，則是配合ROG Phone 3等遊戲手機打造，本身具備主動降噪功能，並且採用10mm尺寸ASUS Essence發聲單體，藉此對應渾厚低音與立體音場輸出表現，更可透過「環境模式」同時聆聽外部聲音，本身也支援1680種RGB燈號顏色顯示效果。
建議售價部分，ROG Strix Scope RX光學機械電競鍵盤將以新台幣3190元價格銷售，而ROG Cetra RGB入耳式電競耳機建議售價則同樣是新台幣3190元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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