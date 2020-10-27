聯想更新ThinkBook系列筆電 加入雙螢幕、電子墨水技術等設計

去年宣布啟用ThinkBook品牌，並且將相關產品引進台灣市場後，聯想宣布更新多款ThinkBook系列新品，藉此對應工作應用需求。

此次更新機種除了換上Intel第11代筆電處理器，部分機種更導入Intel Iris Xe顯示設計，同時更增加採用AMD Ryzen 4000系列處理器選項。

其中包含採用13.3吋、極窄邊框設計Full HD解析度主螢幕，以及10.8吋電子墨水上蓋螢幕的雙螢幕筆電ThinkBook Plus，使用者能透過電子墨水上蓋螢幕書寫筆記，處理器則採用Intel第10代Core規格。

而ThinkBook 15 Gen 2 i則是將一對真無線藍牙耳機整合進筆電機身，讓使用者能隨時使用，ThinkBook 14s Yoga i則成為ThinkBook品牌下第一款採可翻轉螢幕設計機種，這兩款筆電均採用Intel第11代Core處理器。

至於採主流需求設計的ThinkBook 15p i則採用Intel第11代Core處理器，搭配NVIDIA GeForce GTX 1650Ti獨立顯示卡，以及X-Rite Pantone認證顯示器，另外推出的ThinkBook 15 Gen 2 AMD則是採用AMD Ryzen 4000系列處理器，而ThinkBook 14 Gen 2同樣採用Intel第11代Core處理器。

上述機種除了ThinkBook Plus已經可以透過聯想官網訂購，其餘機種則要等到11月才會陸續推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》