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宏碁的智慧喇叭Halo 能以外側LED螢幕、底部RGB燈光進行互動

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早以線上形式舉辦的發表活動上，宏碁宣布推出旗下智慧喇叭Halo，除了對應DTS Sound音效技術，更支援Google Assistant數位助理服務。

Halo採用近方形柱狀設計，外層則以網布包覆，底部更以RGB燈號對應不同訊息提示內容，更可與音樂同步呈現不同色彩氛圍，而喇叭本身則支援DTS Sound音效技術，並且能以Google Assistant數位助理服務互動。

其他功能部分，則對應音樂播放、Podcast內容聆聽、新聞播報等，而內建兩組遠程全方位麥克風則可自動區分環境噪音與語音指令內容，同時使用者也能手動關閉麥克風功能，避免影響隱私問題。

另外，Halo更可藉由可選配LED模組對應顯示當前時間、天氣狀態，同時也能透過app設置個人訊息與簡易圖像。

宏碁尚未透露此款智慧喇叭具體售價，以及上市時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

智慧喇叭 宏碁 Google

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