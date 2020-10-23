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新台幣252萬元！LG首款可捲式OLED電視 掀新一代電視革命

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：PC Watch
圖片及資料來源：PC Watch

在 2019 年 CES 美國消費性電子展上，LG 推出一款可捲式 OLED 電視「LG SIGNATURE OLED TV R 」，這款新電視號稱是新一代電視革命，將重新定義影音使用空間與方式。

只是…這款新品自從在 CES 亮相後，便再也沒有後續消息，直到近日才傳出將在南韓 7 家豪華家電商場上市開賣，而且開價 1 億韓元、折合新台幣 252 萬元/港幣 68 萬元，售價相當驚人。

圖片及資料來源：PC Watch
圖片及資料來源：PC Watch

這款可捲式 OLED 電視全部都在 LG 南韓 Gumi 工廠製造，螢幕採用 65 吋柔性面板，鋁製收納底座有 4 種顏色，並提供 Full View、Line View 與 Zero View 三種不同的模式，一鍵就能設定螢幕全部顯示、部分顯示或隱藏收納。

就目前資料內容，這款電視目前僅在韓國銷售，還無法確認會不會在國際上推出。

圖片及資料來源：PC Watch

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

南韓 電商 韓國 OLED LG 電視

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