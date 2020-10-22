宏碁Swift 3X成首款搭載Intel Iris Xe MAX獨立顯示核心的輕薄筆電
此次宏碁推出的新款換上Intel第11代Core處理器的Swift 3X輕薄筆電，標榜採用全新Inte Iris Xe MAX獨立顯示核心。
全新Inte Iris Xe MAX獨立顯示核心，實際上就是先前以「DG1」為稱的筆電顯示卡，標榜將能讓筆電對應更高顯示效能。而隨著此次宏碁發表，則是讓Swift 3X成為第一款搭載Iris Xe MAX獨立顯示核心的筆電產品。
其他硬體規格部分，Swift 3X分別採用14吋Full HD畫質IPS顯示螢幕，並且搭載Intel第11代Core處理器，機身重量則僅有1.37公斤，支援可在半小時內快速充入更供4小時使用時間電力，另外則配置Wi-Fi 6連接功能，以及包含USB-C、Thunderbolt 4和USB3.2 Gen 2連接埠，並且維持輕薄機身設計。
而在此次更新中，宏碁也一併更新先前推出的ConceptD品牌創作筆電與桌機產品，除了換上Intel第10代Core系列處理器，更採用全新散熱風扇設計，讓機身在高度運作下，依然可以維持低溫。
另外在全新TravelMate商用系列筆電部分，宏碁也在硬體規格換上Intel第11代Core處理器，同樣配置Intel Iris Xe顯示核心，或是採用NVIDIA GeForce MX350獨立顯示卡，更針對需求額外提供4G LTE連網功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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