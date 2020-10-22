全金屬機身與碳纖維外殼 宏碁攜手Porsche Design合作保時捷風格筆電

宏碁在稍早的線上發表活動宣布，將與Porsche Design合作打造Porsche Design Acer Book RS筆電，同時也推出包含滑鼠、滑鼠墊、配件收納包和筆電保護套的Porsche Design Acer Travel Pack RS專屬旅行組。

外觀部分，Porsche Design Acer Book RS筆電同樣以保時捷跑車視覺設計，採用全金屬機身與碳纖維外殼打造，並且讓機身重量控制在1.2公斤，電池續航表現可達17小時左右。

處理器則採用Intel第11代Core i7處理器，搭配Intel Iris Xe顯示核心，以及NVIDIA GeForce MX350獨立顯示卡，本身也同樣符合Intel EVO設計認證。另外，在一體成形的特殊轉軸設計中，更可在筆電上蓋掀開時，可自動將機身微抬，藉此對應更好的散熱效果，以及更符合人體工學的操作角度。

螢幕部分則搭載14吋IPS面板與窄邊框設計，並且支援觸控功能，連接埠則搭載USB-C、Thunderbolt 4及USB3.2 Gen 2，同時支援Wi-Fi 6連接功能，電池部分則支援快充半小時即可充入對應4小時使用時間的電力。

除了筆電採用Porsche Design設計風格，搭配筆電推出的Porsche Design Acer Travel Pack RS專屬旅行組，同樣也採用Porsche Design設計，並且以ECCO PALERMO XA皮革製成。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》