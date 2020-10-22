宏碁率先推出Snapdragon 8cx Gen 2運算平台筆電 支援5G、待機時間達29小時

在此次更新產品中，宏碁宣布推出旗下首款搭載Qualcomm Snapdragon 7c運算平台設計的Chromebook Spin 513，同時針對企業使用需求推出Chromebook Enterprise Spin 513。此外，宏碁更宣布推出採用Snapdragon 8cx Gen 2運算平台設計的常時連網筆電Spin 7，將對應5G連網功能與長達29小時的待機使用時間。

宏碁推出的Chromebook系列產品同樣鎖定輕薄、對應不同使用模式設計，藉此符合輕便、彈性使用需求。

其中，Chromebook Spin 513採用耐用且時尚的鋁製上蓋，搭配抗刮耐磨的康寧Gorilla Glass保護螢幕和觸控板，13.3吋觸控螢幕採窄邊框設計，對應78％螢幕顯示佔比，而重量則在1.2公斤以下。

搭配Snapdragon 7c運算平台，讓Chromebook Spin 513可對應4G LTE連網功能，同時電池續航力可對應14小時運作時間，而針對企業使用需求推出Chromebook Enterprise Spin 513則可使用完整Chrome OS商用功能。

此次同步宣布推出的Spin 7，則採用Qualcomm今年宣布推出的Snapdragon 8cx Gen 2運算平台，支援5G連網功能與長達29小時的待機使用時間，本身也支援手寫筆與觸控操作，宏碁預期藉此裝置對應更長時間使用需求。

而針對目前疫情影響，不少人將日常生活與工作需求結合，使得首上使用的筆電裝置也必須對應更多元使用模式，因此宏碁預期藉由更高運算效能、更長使用時間，以及可對應不同使用形式的2 in 1設計，讓更多筆電能符合後疫情時代使用情境。

除了公布新款Chromebook Spin 513、Spin 7筆電產品，宏碁還同步推出新款機上盒形式打造的Chromebox CXI4、Chromebox Enterprise CXI4，另外也宣布更新Spin 5、Spin 3與Aspire 5等換上Intel第11代Core處理器的筆電產品。

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