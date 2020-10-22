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宏碁推出兩款空氣清淨機 擴大智慧空氣品質解決方案業務

聯合新聞網 / 楊又肇

宏碁透過旗下子公司宏碁智新，以全新品牌「acerpure」推出兩款空氣清淨機，分別為淨化、循環雙效合一的acerpure cool二合一空氣循環清淨機，以及針對大空間淨化需求的acerpure pro高效淨化空氣清淨機。

acerpure品牌目標打造結合「智慧」與「清新」的全新生活風格，並且以「科技改善人類的生活品質」為發展目標。

此次推出兩款空氣清淨機，分別採用三效HEPA濾網，搭配活性碳與銀離子濾網，標榜可有效過濾PM1.0微粒及99.9% 的懸浮微粒、去除細菌，以及有效對抗H1N1活性，另外也能主動釋放負離子，分解空氣中有害氣體，如甲醛，並且捕捉灰塵、PM2.5等固態懸浮微粒，同時也能智慧偵測PM1.0懸浮微粒，透過燈號顯示即時空氣品質，進而自動調節運轉模式，讓空氣淨化效果提昇。

其中，acerpure cool二合一空氣循環清淨機採最高90度自由擺動角度、高達16公尺送風距離，在8坪空間內僅需3分鐘即可達到全室空氣循環，並且確保空氣淨化效果，而acerpure pro高效淨化空氣清淨機則對應高達800 m3/h的空氣輸出比率 (CADR)，並且能結合銀離子濾網及觸媒活性碳濾網有效除臭。

此次宣布推出的兩款空氣清淨機，預計從10月22日起透過宏碁官方線上通路 (Acer eStore)、PChome24購物、 MoMo購物網、Yahoo購物中心開賣，建議售價分別為新台幣10990元與35000元。

除了先在台灣市場銷售，宏碁更透露兩款空氣清淨機將會在今年第四季進軍亞太市場，預計陸續在印度、泰國、馬來西亞、越南、印尼推出。

▲acerpure cool二合一空氣循環清淨機
▲acerpure cool二合一空氣循環清淨機

▲acerpure cool二合一空氣循環清淨機
▲acerpure cool二合一空氣循環清淨機

▲acerpure pro高效淨化空氣清淨機
▲acerpure pro高效淨化空氣清淨機

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

空氣清淨機 品牌 宏碁

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