快訊

爽身粉風暴：瞞報致癌？「有錢任性」的害命藥廠巨獸

卓越新聞獎 聯合報系入選9項專業大獎

DJI新款手持攝影器Pocket 2簡單玩 改良前一代諸多設計

聯合新聞網 / 楊又肇
▲新款Pocket 2
▲新款Pocket 2

稍早前由DJI揭曉的新一代手持攝影器Pocket 2，台灣代理商聯強國際很快地也在今日 (10/21)實際展示，筆者很快地透過簡單試玩感受此次更新所帶來改變。

此次最大變動，在於加入諸多使用者對於前一代機種的建議，例如加入更廣、解像能力更高的鏡頭設計，同時也加入數位變焦功能，另外在原廠盒裝內就提供迷你搖桿配件，讓使用者能更輕鬆透過實體搖桿推撥方式操作手持攝影器的鏡頭轉向，而在操作功能更強化自動跟拍，並且加入直播功能，而在聲音錄製部分也提供聲音變焦，以及聲音跟拍功能，讓使用者能更容易透過Pocket 2進行自拍、直播。

而在機身設計雖然幾乎延用前一代機種設計，但除了將電源開關移到機身側面，鏡頭則是採用1/1.7吋感光元件、6400萬畫素與93°拍攝角度設計，並且對應f/1.8光圈與20mm焦距規格，使用者甚至可以透過此次增加的15mm超廣角鏡片配件，讓使用者能將更廣泛景象收入拍攝範圍內。

▲外觀設計與前一代相仿
▲外觀設計與前一代相仿

▲新款Pocket 2整體設計與前一代相仿，但功能明顯提昇
▲新款Pocket 2整體設計與前一代相仿，但功能明顯提昇

▲換上全新鏡頭，提供更廣、更高解像能力表現
▲換上全新鏡頭，提供更廣、更高解像能力表現

▲新款Pocket 2操作介面與前一代相同，同樣以上下、左右撥動方式切換不同選項
▲新款Pocket 2操作介面與前一代相同，同樣以上下、左右撥動方式切換不同選項

另外，此次在Pocket 2也加入快速喚醒、摔落偵測，直播功能則支援Facebook、YouTube、快手服務，並且能藉由生成RMTP (即時訊息傳送通訊協定)連結支援更多直播服務。

配件部分，此次改版的收納盒更方便使用者固定Pocket 2，同時收納盒內側更以磁吸方式固定控制配件、鏡片，相比前一代設計更方便使用。另外，DJI此次也提供包含防風毛套的無線麥克風配件、防水殼、行動充電盒、手機夾、保護殼、微型三腳架與三腳架轉接頭。

在此次標準銷售版本中，就已經包含迷你搖桿配件與三腳架配件，建議售價則是新台幣12000元，而包含Pocket 2本身，以及全能手把、三腳架轉接頭、三腳架、超廣角鏡片，以及無線麥克風的全能組合包版本，建議售價則是新台幣16800元。

▲電源按鍵移到右上角
▲電源按鍵移到右上角

▲新收納盒採全新設計
▲新收納盒採全新設計

▲內部可收納拆換配件、鏡片
▲內部可收納拆換配件、鏡片

▲全能組合包所有配件
▲全能組合包所有配件

▲此次隨附的迷你搖桿配件
▲此次隨附的迷你搖桿配件

▲新款藍牙麥克風
▲新款藍牙麥克風

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 攝影

延伸閱讀

直播、收音功能升級 聯強推社群神器DJI Pocket 2

Vloger神器再升級！DJI Pocket 2收音功能全面進化

HBL／資格賽24日開戰 網路平台預賽看得到

陳小菁怕膠原蛋白沒得吃 下戲直接殺到陳昭榮公司搶貨

相關新聞

小米電視終於來了！65吋4K螢幕首波限量優惠價16,999元

許多米粉們期待已久的小米智慧顯示器終於要在台灣開賣，首推65吋機種，並以超驚人的16,999元首波限量優惠價，10月22...

影／小米65吋顯示器 首波優惠價16,999元

小米65吋智慧顯示器今（20）日舉行發表會，首波優惠價16,999元。

OPPO首款電視S1、R1正式揭曉！新款真無線耳機、手錶同步亮相

日前透露不少消息後，OPPO今日 (10/19)終於正式對外揭曉旗下首款電視產品，分別為定位旗艦的S1，以及鎖定一般市場需求的R1。此外，OPPO也宣布推出加上降噪功能的真無線藍牙耳機Enco X，以及新款智慧手錶Watch RX。

日媒：蘋果頭戴顯示裝置 將採用Sony的Micro-OLED

日本日刊工業新聞社報導，蘋果（Apple）的頭戴顯示裝置，將採用Sony的Micro-OLED，蘋果這款裝置也許最快明年...

三星多款連網電視 將加入支援Google Assistant數位助理服務

三星在今年初的CES 2020就曾提到新款連網電視將會加入支援Google Assistant數位助理服務，而在稍早由Google公布消息中，更進一步確認除了三星推出的2020年款8K、4K電視產品將會加入支援Google Assistant服務，就連Sero、Serif、Frame、Terrace系列電視產品，以及包含Crystal UHD系列也都會加入Google Assistant服務。

Sony打造 可讓3D影像更真實顯示的15.6吋4K顯示器

Sony在今年CES 2020展示名為「立體視覺技術 (Volumetric Visual Technology)」的設計，透過人臉位置識別方式判斷眼睛視角，讓觀看者能獲得更真實立體視覺，而Sony顯然將此項技術應用在新款名為Spatial Reality Display的15.6吋4K顯示器。

Fitbit預期最快12月併入Google體系 更多穿戴裝置將支援Google Assistant

在將Fitbit納入旗下體系後，Google似乎有可能將Google Assistant數位助理服務加入更多Fitbit產品內。

富士公布新款中階無反相機X-S10 同樣針對影片拍攝打造

富士宣推出新款定位中階等級的無反相機產品X-S10，分別採用重新調整握把設計的機身，以及源自X-T30的2610萬畫素X-Trans感光元件，並且加入機身防震設計與可翻轉螢幕，藉此對應更具彈性拍攝需求。

蘋果3C最好官網買？ 網曝加分關鍵「換貨不囉嗦」

蘋果公司正式推出iPhone 12系列新機後，不少網友都搶著預購，掀起一陣熱潮。近日就有網友表示，友人想購買AirPods Pro送給女友，卻十分堅持要在蘋果官網上購買，而非選擇在既方便又能省錢的購物網友購買，讓他相當疑惑。不過，一名內行網友就透露，雖然只要官方認證的都是正版，但唯一能不囉嗦換貨的只有「蘋果官網跟Costco」。

不再由三星獨佔 Sony連網電視從即日起也加入Apple TV功能

去年傳出Sony連網電視將加入Apple TV應用功能消息後，Sony終於確認將透過免費更新方式讓部分2018年推出的Android TV電視，以及2019年以後所有新款Android TV電視，都能從即日起到2020年底前升級加入Apple TV功能。

法國音響品牌Devialet首款真無線耳機 具備Qi無線充電售價曝光

強調提供沉浸聲音體驗的法國音響品牌Devialet，稍早宣布推出旗下首款真無線耳機，並且以Devialet Gemini為稱。

支援Thread技術規格 HomePod Mini將支援串接HomeKit以外的物聯網裝置

日前蘋果介紹新版tvOS 14時，曾透露將加強與Google、亞馬遜，以及更多品牌的居家連網裝置連動，而在此次揭曉的新款HomePod Mini規格中，確定加入可同時對應HomeKit、AllJoyn、ECHONET，以及ZigBee連接規範設計的Thread技術規格，意味蘋果將使新款HomePod Mini能與更多HomeKit以外的物聯網裝置串接。

熱門新聞

影／終於等到開箱！iPhone 12特殊色一字排開 網友險翻桌：太滅火

iPhone 12藍色實機曝光 陸網友不滿色差大揚言退貨：像內褲藍

德誼數位週五開賣iPhone 12 搶頭香直接送Apple Watch

沒變時代的眼淚！昔日百大部落格 12年後「依然很紅」Top10

全機「MIT」！電力續航更久的HTC U20 5G 站穩首波5G市場

Windows版AirDrop！如何使用「鄰近分享」功能快速傳送檔案？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。