DJI新款手持攝影器Pocket 2簡單玩 改良前一代諸多設計

稍早前由DJI揭曉的新一代手持攝影器Pocket 2，台灣代理商聯強國際很快地也在今日 (10/21)實際展示，筆者很快地透過簡單試玩感受此次更新所帶來改變。

此次最大變動，在於加入諸多使用者對於前一代機種的建議，例如加入更廣、解像能力更高的鏡頭設計，同時也加入數位變焦功能，另外在原廠盒裝內就提供迷你搖桿配件，讓使用者能更輕鬆透過實體搖桿推撥方式操作手持攝影器的鏡頭轉向，而在操作功能更強化自動跟拍，並且加入直播功能，而在聲音錄製部分也提供聲音變焦，以及聲音跟拍功能，讓使用者能更容易透過Pocket 2進行自拍、直播。

而在機身設計雖然幾乎延用前一代機種設計，但除了將電源開關移到機身側面，鏡頭則是採用1/1.7吋感光元件、6400萬畫素與93°拍攝角度設計，並且對應f/1.8光圈與20mm焦距規格，使用者甚至可以透過此次增加的15mm超廣角鏡片配件，讓使用者能將更廣泛景象收入拍攝範圍內。

▲外觀設計與前一代相仿

▲新款Pocket 2整體設計與前一代相仿，但功能明顯提昇

▲換上全新鏡頭，提供更廣、更高解像能力表現

▲新款Pocket 2操作介面與前一代相同，同樣以上下、左右撥動方式切換不同選項

另外，此次在Pocket 2也加入快速喚醒、摔落偵測，直播功能則支援Facebook、YouTube、快手服務，並且能藉由生成RMTP (即時訊息傳送通訊協定)連結支援更多直播服務。

配件部分，此次改版的收納盒更方便使用者固定Pocket 2，同時收納盒內側更以磁吸方式固定控制配件、鏡片，相比前一代設計更方便使用。另外，DJI此次也提供包含防風毛套的無線麥克風配件、防水殼、行動充電盒、手機夾、保護殼、微型三腳架與三腳架轉接頭。

在此次標準銷售版本中，就已經包含迷你搖桿配件與三腳架配件，建議售價則是新台幣12000元，而包含Pocket 2本身，以及全能手把、三腳架轉接頭、三腳架、超廣角鏡片，以及無線麥克風的全能組合包版本，建議售價則是新台幣16800元。

▲電源按鍵移到右上角

▲新收納盒採全新設計

▲內部可收納拆換配件、鏡片

▲全能組合包所有配件

▲此次隨附的迷你搖桿配件

▲新款藍牙麥克風

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》