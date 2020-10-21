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小米電視終於引進台灣市場 補齊客廳最後一里智慧路

聯合新聞網 / 楊又肇
▲「小米智慧顯示器」
▲「小米智慧顯示器」

日前確定通過NCC認證，並且以「小米智慧顯示器」名義檢驗的小米電視4S 65吋版本，在今日 (10/20)宣布正式引進台灣市場銷售，同時更透露未來有機會在台引進更多電視產品，滿足不同電視尺寸使用需求。

相較過去堅持以電視產品名義引進，小米此次決定以「小米智慧顯示器」名義送檢，並且獲准在台上市，主要是因為電視產品的進口稅金比顯示器還高，如果要維持小米電視一貫親民價位，顯然就會面臨不少挑戰，因此最終才會決定以顯示器名義引進，讓消費者能以平實價位購買更大尺寸的智慧連網電視產品。

此次引進台灣銷售版本，是以過去在中國市場銷售的小米電視4S 65吋版本為基礎，但是比照國際銷售版本將原本使用的MI UI TV操作介面換成標準版Android TV，遙控器上也比照先前引進的國際版小米盒子搭配Netflix與Amazon Prime Video服務快捷鍵，至於Android TV版本則是基於Android 9.0 Pie打造，同樣可使用Chromecast技術投放手機app內容，或是透過Google Play Store擴充應用服務。

▲在台以「小米智慧顯示器」名義推出的小米電視4S 65吋版本
▲在台以「小米智慧顯示器」名義推出的小米電視4S 65吋版本

內容部分，則與Netflix、YouTube、KKTV、Friday、LiTV影音等服務合作，同時也支援透過Google Assistant數位助理操作電視功能，或是與家中連網裝置互動。

▲搭載基於Android 9.0 Pie的Android TV作業系統
▲搭載基於Android 9.0 Pie的Android TV作業系統

▲支援Google Assistant等服務
▲支援Google Assistant等服務

而依照小米工作人員透露，未來有計劃將MI UI TV操作介面套用在現有Android TV作業系統，讓使用者體驗可以更貼近原本的MI UI操作介面，但目前暫時還沒有更新具體時程，而小米預期會先針對印度市場銷售的小米電視提供此項更新。

至於在硬體規格方面，此次在台上市的「小米智慧顯示器」，由於原本就是以小米電視4S 65吋版本為設計，因此顯示面板同採用TCL提供的65吋LED面板，支援HDR10+與178度可視角範圍，並且支援9ms顯示反應時間，配合搭載聯發科電視處理器，更支援MEMC動態補償處理效果，音效部分則支援DTS HD+與Dobly ATMOS全景聲技術。

另外，內建記憶體則是2GB，搭配16GB儲存容量，無線網路連接功能則支援2.4GHz與5GHz頻段，以及藍牙5.0連接功能，連接埠則包含3組HDMI，以及一組AV端子與S/PDIF音訊孔，同時也支援以RJ-45連接有線網路。

建議售價則是新台幣18999元，此次在台首波上市限量售價則是新台幣16999元，預計從10月22日起透過小米台灣官網銷售。

此次小米台灣引進的「小米智慧顯示器」，在價格上將比以水貨形式引進的小米電視產品更具吸引力，同時更確認電視搭載服務內容都能在台灣地區使用，不像水貨引進的中國銷售版本搭載服務可能會有地區使用限制。

除此之外，「小米智慧顯示器」相比台灣諸多一線品牌銷售同尺寸電視產品也有明顯價差，雖然電視產品有更多重點是在處理器編解碼處理效果，以及面板顯色表現，但是以「小米智慧顯示器」採用65吋及價位，雖然採用TCL提供面板，卻也有相當程度的畫質表現，而聯發科針對電視打造處理器表現也相當穩定，因此對特定需求而言，確實能符合高性價比特性。

▲與國際版小米盒子相同的遙控器
▲與國際版小米盒子相同的遙控器

▲採窄邊框設計
▲採窄邊框設計

▲以65吋、輕薄機身形式呈現
▲以65吋、輕薄機身形式呈現

▲採用角狀立架
▲採用角狀立架

▲搭載3組HDMI、1組AV端子，以及S/PDIF音訊端子
▲搭載3組HDMI、1組AV端子，以及S/PDIF音訊端子

▲邊框採用金屬髮絲紋路設計
▲邊框採用金屬髮絲紋路設計

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 品牌 小米 小米電視

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