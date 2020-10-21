DJI揭曉Pocket 2手持攝影器 加入聲音跟隨、全新鏡頭與更多配件

在先前確定調整產品命名方式後，DJI也確定OSMO Pocket後繼機種以簡化的Pocket 2名稱命名，並且針對畫質表現座了大幅提昇，同時也加入聲音跟隨功能，更針對使用需求增加更多配件。

在外型部分，此次更新的Pocket 2與先前推出版本幾乎相同，不過在鏡頭部分則是加上紅圈，同時也採用1/1.7吋感光元件，比先前採用的1/2.3吋大上一些，解像力也增加至6400萬畫素，而拍攝角度也增加至93°，並且對應f/1.8光圈與20mm焦距規格，讓Pocket 2能拍攝更廣、更亮，同時加入數位變焦功能，最高可對應8倍數位放大效果。

若使用者仍擔心拍攝角度不夠，DJI此次更準備15mm超廣角鏡片配件，讓使用者能將更廣泛景象收入拍攝範圍內。

另外，收音部分更從前一代機種僅支援單組麥克風設計，此次在Pocket 2則是採用四組麥克風系統，藉此強化更真實音場重現效果，另外也支援聲音變焦與聲音跟隨功能，讓錄影時的收音效果可以有更高遠近真實感。

其他功能則包含快速喚醒、摔落偵測，並且強化原本就有的自動跟隨與主體追蹤拍攝能力，另外也加入對應Facebook、YouTube、快手直播功能，或是藉由生成RMTP (即時訊息傳送通訊協定)連結支援更多直播服務，但必須搭配使用整合Wi-Fi、藍牙、三腳架連接孔與耳機孔的全能手把配件。

而配件部分，此次則是針對先前機種使用反饋加入更多選擇，其中包含前面提到的全能手把配件，以及增加實體搖桿功能的迷你搖桿配件，另外也包含包含防風毛套的無線麥克風配件、防水殼、行動充電盒、手機夾、保護殼、微型三腳架與三腳架轉接頭。

配合配件更換需求，DJI更將Pocket 2的底部採用可拆卸更換設計，讓使用者能更換不同配件。

建議售價部分，包含迷你搖桿配件與三腳架的Pocket 2組合售價為新台幣12000元，另外包含全能組合包版本售價則是新台幣16800元，將包含Pocket 2本身，以及全能手把、三腳架轉接頭、三腳架、超廣角鏡片，以及無線麥克風。

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