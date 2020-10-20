OPPO首款電視S1、R1正式揭曉！新款真無線耳機、手錶同步亮相

日前透露不少消息後，OPPO今日 (10/19)終於正式對外揭曉旗下首款電視產品，分別為定位旗艦的S1，以及鎖定一般市場需求的R1。此外，OPPO也宣布推出加上降噪功能的真無線藍牙耳機Enco X，以及新款智慧手錶Watch RX。

在定位旗艦的R1規格中，OPPO採用65吋、量子點技術打造的4K OLED面板，對應10.7億色彩顯示，以及對應120% NTSC廣色域表現，並且採用210組分區陣列背光，最高亮度可達1500 nits，而顯示面板更對應120Hz畫面更新率與低於20ms的顯示延遲表現，另外也支援HDR顯示效果。

機身則採用一體成形鋁合金材質打造，並且搭配懸浮設計底座，電視上也搭載升降式視訊鏡頭，可對應常見視訊應用服務。聲音部分則搭載18組揚聲器，藉此呈現5.1.2聲道環繞效果，聲音表現由Dynaudio調音，同時也支援Dolby ATMOS全景聲技術。

其他部分，則搭載聯發科S900 (MT9950)電視用處理器，對應8K影像解碼輸出，並且搭配8.5GB記憶體與120GB儲存容量，以及Wi-Fi 6無線網路連接規格與HDMI 2.1連接埠。作業系統則採用基於Android的ColorOS TV操作介面，同樣搭載Breeno數位助理服務，並且支援透過NFC感應與OPPO手機快速連接，讓使用者能將手機內容推播至電視螢幕觀看。

至於鎖定一般市場需求的R1，則會提供65吋與55吋兩種規格，顯示面板則支援93% DCI-P3廣色域表現，並且採用聯發科MT9652電視用處理器，支援MEMC動態補償技術，同樣支援Wi-Fi 6無線連接規格與Dolby ATMOS全景聲技術，但相比S1採升降鏡頭設計，R1則是透過外接配件方式使用視訊鏡頭功能，軟體部分則同樣採用基於Android的ColorOS TV操作介面。

而此次同步推出的Enco X真無線藍牙耳機，則同樣與Dynaudio合作調音，耳機內部採用6mm發聲單體與11mm動圈單體，並且支援LHDC (Low-Latency Hi-Definition Audio Codec)高音質藍牙編解碼器，另外更搭載雙核心降噪晶片，提供兩種強度降噪效果，以及能聽見環境聲音的通透模式，通話部分也支援降噪效果，本身則是採用藍牙5.2版本連接。

此外，Enco X也支援IP54等級防水效果，並且透過耳機外側觸控方式操作，內建電力約可對應5.5小時聆聽播放時間，搭配充電盒則可達25小時，同時也能以無線充電方式補充電力。

另外推出的智慧手錶Watch RX，則是採用尺寸為43mm的圓形錶面設計，並且配置1.28吋AMOLED面板，錶身則採用精鋼材質打造，並且標榜錶帶具備高度透氣性與減震效果。不過，這款智慧手錶將會先從11月1日以內測形式提供使用，暫時尚未確定具體上市時間與售價。

建議售價部分，此次推出的S1將會以人民幣7999元價格銷售，預計在11月1日正式上市，而R1兩種規格建議售價分別為人民幣4299元與3299元，將從即日起開放銷售，至於新款真無線藍牙耳機Enco X建議售價則是人民幣999元，同樣會從即日起開放銷售。

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