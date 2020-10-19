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三星多款連網電視 將加入支援Google Assistant數位助理服務

聯合新聞網 / 楊又肇

三星在今年初的CES 2020就曾提到新款連網電視將會加入支援Google Assistant數位助理服務，而在稍早由Google公布消息中，更進一步確認除了三星推出的2020年款8K、4K電視產品將會加入支援Google Assistant服務，就連Sero、Serif、Frame、Terrace系列電視產品，以及包含Crystal UHD系列也都會加入Google Assistant服務。

某種程度上，其實也能視為三星向Google妥協，除了持續推廣旗下Bixby數位助理服務之外，同時也讓連網電視產品銜接Google Assistant數位助理服務應用，同時也能串接更多與Google Assistant服務整合的連網家電，甚至也能串接更多Google Assistant服務應用。

另一方面，其實也是因為三星自行打造的數位助理服務Bixby，在近年推廣之下始終未能取得明顯使用率，雖然強調與三星手機、電視產品高度整合，但顯然仍無法與Google打造的物聯網規模抗衡。

因此在電視產品內串接Google Assistant服務，一方面可以維持與Google深度合作關係，同時也能讓旗下電視產品加入Google Assistant服務應用生態。

另一方面，Google也確認日前由Fitbit宣布推出的Fitbit Sense與Versa 3，將會加入支援Google Assistant服務，在既有整合Alexa數位助理服務選項提供更多使用模式，同時也透露未來將會有更多Fitbit裝置加入Google Assistant服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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