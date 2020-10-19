Sony打造 可讓3D影像更真實顯示的15.6吋4K顯示器

Sony在今年CES 2020展示名為「立體視覺技術 (Volumetric Visual Technology)」的設計，透過人臉位置識別方式判斷眼睛視角，讓觀看者能獲得更真實立體視覺，而Sony顯然將此項技術應用在新款名為Spatial Reality Display的15.6吋4K顯示器。

如同在CES 2020展示原型，Spatial Reality Display同樣透過螢幕上方的視覺感應器，藉此判斷使用者視覺所及位置，藉此調整螢幕上所顯示3D物件，讓使用者透過不同視角觀看時，都能感受貼近真實的立體視覺。

▲「立體視覺技術 (Volumetric Visual Technology)」在CES 2020期間展示原型設計

相比3D顯示螢幕技術，過往方式主要透過配戴眼鏡，或是透過螢幕內的濾片產生折射，讓雙眼觀看時可以產生立體視覺，但通常都需要在特定角度才能有最佳表現，因此在實際應用多半無法帶來舒適體驗，雖然一度成為市場話題，卻也很快在市場發展趨勢中消逝。

而Sony提出此項「立體視覺技術」，實際上並非用來重建真實3D立體視覺，而是讓平面螢幕上所呈現影像內容更有真實光影感受，並且配合即時人臉識別判斷最佳觀看角度，進而在人眼形成最佳影像光影表現。

因此在此次推出的Spatial Reality Display顯示器內，便是藉由15.6吋的4K解析度螢幕，配合人眼視覺位置識別方式，讓人眼觀看結果可以產生更真實的3D影像感受。除了可應用在內容創作使用需求，Sony也預期此款顯示器將可應用在美術館、博物館展示需求，或是在教學環境使用。

為了讓更多應用內容、服務能與此款顯示器銜接，Sony也提出對應Unity及Unreal Engine 4的開發工具，讓開發者能利用此類資源打造更多應用服務。

至於硬體需求方面，Sony表示至少必須搭配Intel Core i7等級以上處理器，以及Nvidia GeForce RTX 2070等級以上顯示卡，而Spatial Reality Display預計在10月底先在日本市場銷售，建議售價為50萬日圓，預計會在11月進入美國市場銷售，至於建議售價則是4999.99美元。

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