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Fitbit預期最快12月併入Google體系 更多穿戴裝置將支援Google Assistant
在將Fitbit納入旗下體系後，Google似乎有可能將Google Assistant數位助理服務加入更多Fitbit產品內。
依照相關消息人士指出，包含Fitbit Sense、Fitbit Versa 3等智慧手錶均加入Google Assistant數位助理服務功能後，接下來將會有更多Fitbit裝置也跟進加入支援Google Assistant數位助理服務，同時相關新品將會在近期內揭曉，但不確定原本在Fitbit內整合的Fitbit Pay支付服務，未來是否會由Google Pay功能取代。
而在此之前，Fitbit已經在旗下智慧手錶整合亞馬遜的Alexa數位助理服務，因此可讓使用者能自行決定使用哪一款數位助理服務，並且能藉由口語指令方式操作智慧手錶功能，無需特別透過手機進行操作。
不過，雖然新機有可能會在近期內揭曉，但整合Google Assistant數位助理服務則要等到後續以韌體方式更新。
另一方面，相關消息更透露一旦歐盟監管機構同意Google收購Fitbit，最快將會在今年12月正式併入Google體系。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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